男大生買6箱金箔酒打假 求償被打臉 法官駁回：非正常消費

「大學生故意購買金箔酒起訴10倍賠償」的話題登上熱搜，山東法院駁回提告方訴訟請求。（視頻截圖）

中國「職業打假」時有所聞、屢掀爭議。在明知商品有瑕疵，仍購買該商品並主張懲罰性賠償，針對這種行為，法院是否予以支持？近日，「大學生故意購買金箔酒起訴10倍賠償」的話題登上熱搜，山東省招遠法院審理這樣一起案件，駁回提告方訴訟請求。

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每日經濟新聞報導，孫姓大學生日前從某酒行花人民幣1萬4328元（約2058.7美元）購買了六箱金箔酒，在購買及開票 的過程中拍攝視頻，並委託律師處理該買賣合同糾紛。

據了解，孫男在對該酒有高度認知度情況下，與王某合謀。在王某購買5瓶後，孫再向市場監管部門舉報，以「食品生產者不得採購使用金銀箔粉生產加工食品」規定，提告經營者和生產者，要求退還1萬4328元並要求10倍賠償。

法院經審理認為，孫男作為大學生，一次性購買6箱金箔酒，要求十倍賠償，不屬於正常的生活消費行為。與王某合謀購買金箔酒，並通過投訴牟利，為非正常消費者。酒行出售金箔酒的行為，違反了公共秩序，雙方買賣金箔酒的合同無效，孫男要求被告酒行返還貨款1萬4328元，依法予以支持，孫男應返還購買的金箔酒，駁回孫男其他訴訟請求。

報導指出，判決後孫男向煙台市中級人民法院提起上訴，後撤回上訴，一審判決現已生效。