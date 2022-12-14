1晚7省市醫科學生抗議…中國校園再現抗爭 這次爭自身權益

南京醫科大學的研究生聚集示威。（視頻截圖）

中國上月底爆發「白紙運動 」，儘管在官方放寬疫情管控後有所降溫，但校園抗爭火種似已種下。據推特和微博等網上消息，中國多地校園12日晚間又出現抗爭，議題不限於防疫 ，而是逐漸轉向為涉及自身權益等問題，例如有醫學 系畢業生不滿在醫院「同工不同酬」，也有抗議校方返鄉專案規畫不佳等問題。

今晚 福州大学 因为针对返乡的方案朝令夕改。导致今晚学生聚集在三区操场抗议 pic.twitter.com/cPRG77R63V — 李老师不是你老师 (@whyyoutouzhele) 2022年12月12日

來源：推特

據多次揭露「白紙運動」消息的「李老師不是你老師」等推特帳號披露的文字與影片，近日包括昆明醫科大學、江蘇人民醫院專業學位碩士班、四川川北醫學院、廣西中醫藥大學第一附屬醫院、福州大學、徐州醫科大學、南昌大學江西醫學院、廣西大學、重慶醫科大學等校，都爆發學生示威抗議。 福建的福州大學有學生不滿校方公布的返鄉專案變來變去，於是聚集在操場抗議。（視頻截圖）

上述學校遍及雲南、江蘇、四川、廣西、福建、江西、重慶等七省市，多為醫科學校，抗議的原因比較集中在「規培」制度上。

「規培」指住院醫師規範化培訓，是中國醫學院特有制度。醫學系畢業後必須接受為期三年的「規培」生涯，期間醫院所給予的酬勞，根據前年調查顯示，近三成規培生月薪僅1000元人民幣（約144美元），「同工不同酬」問題成為這次多校示威的導火線。

點燃這次導火線的，是這些「規培」醫科生連日來的高強度工作。其背後原因主要是中國放寬防疫管控後，陽性感染者飆升，中國官方下令各級醫院必須接診，「發燒門診」看診數急遽增加，造成規培生負擔沉重。

除了「規培」待遇問題，引發校園抗爭的原因還包括：學生休假問題（昆明醫科大學）；校園返鄉專案朝令夕改（福州大學）；校方違反「優化防疫」政策，搞一刀切封控（重慶醫科大學）等諸多因素。

具體來說，福州大學因學生不滿校方公布的返鄉專案變來變去，近日聚集在操場抗議。原本校方通知12日停課並改為線上授課，七分鐘後又通知教學計畫暫不調整，引起學生不滿。