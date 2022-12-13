江西19歲女為多6公分斷骨增高 反覆感染竟不能走

一名19歲少女認為自己太矮，竟做了「斷骨增高」手術，術後卻因反覆感染以致無法行走。（翻攝自山海視頻）

江西南昌一名19歲少女因不滿意154公分的身高，冒險做「斷骨增高」手術 ，然而雖然藉此長高了六公分，卻發生傷口感染，導致無法正常行走。有醫生稱恢復可能有困難。為了長高付出如此代價，有媒體評論「為何對自己這麼狠？」

來源：YouTube

根據「山海視頻」報導，19歲少女赴湖南某私立醫院進行「脛腓骨延長術」，結果術後左下肢竟反覆感染，甚至造成雙下肢關節 僵硬，讓她無法正常行走，這才尋求其他大型教學醫院治療。

然而在照完X光檢查後，醫生指出目前少女腓腸肌被拉得非常纖細，神經也被拉扯，不僅腳呈現下垂無法翹起，還須靠拄拐杖才能行走，認為少女「要恢復還是比較困難的」。

醫生指出這種手術致殘率相當高，在中國，目前公立醫院都禁止施行此手術。

訊息經披露，廣大網友大多不認同，「好好活著不好嗎？不折騰不好嗎？」、「膽子真大」、「我們每個人都應該學會接納自己」、「心底不夠自信，就是個矮子」。

成都商報評論文章指出，長高六公分和不能行走之間二選一，相信很多人都能迅速做出選擇，但事後的理性選擇，始終阻擋不了一些人事前的鋌而走險。但為了長高，有必要對自己這麼「狠」嗎？

評論文章談及「身高焦慮」，認為上述不幸案例或許與輿論場中不斷翻新的「大長腿」、「九頭身」等與身高有關的話術有關，這讓「矮」越來越銷聲匿跡，「高」的基準線被越抬越高。很多人為了「增高」，想盡各種辦法，「斷骨增高」只是其中較為極端的方式。

文章建議，我們都要接受生命的不完美，與自己和解。如此，才不會被各種話術影響，才不會被他人的評價左右。