手機給兒上網課2個月「遊」走20萬 打工爸：天要塌了

魏先生展示兒子玩手遊的消費單據。（取材自大象新聞）

河南鄭州新密市魏姓男子10月10日起，因疫情原因被封控在工作單位近兩個月，上班前他將手機 留給兒子上網課，12月8日解封後回到家，發現手機捆綁的三張銀行卡少了約20萬元（人民幣，下同，約2.87萬美元），「感覺天都要塌了」。 一查，竟是兒子玩手遊「遊」走20萬元。

大象新聞報導，44歲的魏男婚後育有一子，妻子因智力障礙幾乎沒有勞動能力，魏男憑藉電工經驗，先後在新鄭辛店、新密當地的四、五個煤礦下井打工，最後落腳在離家不遠的蘆溝煤礦當電工，十多年來攢下20多萬元。

魏男說，他平常省吃儉用，兩個月前單位開始封控，臨上班前，魏男把自己的手機留給14歲的兒子，以便居家上網課。結束封控回到家，向兒子索回手機準備充點電費。「我打開了微信 生活繳費，手機提示我解不開鎖，我就感覺情況不妙，趕緊問兒子是不是動手機裡的錢了，他支支吾吾不敢吭聲。」

魏男按照手機提示重新登錄，然後翻查帳單，頓時「感覺天都要塌了。」兒子竟在50多天花掉20萬元左右。原來，魏男兒子平時就酷愛玩手遊，這次父親上班前留下的手機，讓他忍不住打開了「潘多拉魔盒」，並找到父親的身分證成功更改了密碼。

花掉的20萬元左右，除了玩遊戲買裝備，還有部分開支用於在拼多多上購買「硬件」，包括五部平板和三部手機。

魏男通過手機向遊戲平台主張返還錢款，又向當地派出所報警，但未獲得幫助及回應。北京 市執業律師郭新華表示，魏男可透過各個遊戲公司的客服和對方盡量協商，爭取退款。如果實在協商不成，魏男只能透過訴訟程序來維護自己的合法權益了。