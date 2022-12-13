11歲女失蹤12年 父母不離傷心地「怕她回來找不到家」

張春霞拿著尋人啟事。（取材自極目新聞）

12年前，黑龍江省哈爾濱市呼蘭區康金鎮11歲的侯妍被人從自家樓道裡抱走，至今未歸。12年來，她的父母張春霞夫婦輾轉全中國尋找女兒，也曾懸賞10萬元人民幣（約1.43萬美元），但女兒依然杳無音訊。怕女兒找不到家，張春霞沒搬離過那個讓人傷心小區。

11歲的侯妍。（取材自極目新聞）

極目新聞報導，2011年1月7日，侯妍去補習英語，到了點卻沒有按時回家。那天也是侯妍第一次要求獨自回家，「我本來要去接她的，她說她都這麼大了，可以自己回家了。」張春霞說，那個補習班就在她家小區不遠處，走路五分鐘就能到家。按照正常時間，侯妍16:30下課，應該在16:40左右回家，但當天直到16:50都不見人。

當天，張春霞夫婦發動親朋好友，找遍了鎮上都沒有侯妍的下落。張春霞記得，那天晚上黑龍江的氣溫達零下20℃，為了不錯過孩子，她和老公在沒有暖氣的樓道裡守了一整夜，凍得瑟瑟發抖，卻沒看到孩子的身影。

小區丟了孩子的消息開始傳開。第二天，就有鄰居告訴張春霞，當天16:40左右，看見有一名男子抱著一個沒戴帽子的孩子走出小區，而這名男子不像是小區裡的常住戶。警方展開調查，在一個私人監控找到一個疑似抱著孩子的男子背影。

女兒失踪後，張春霞萬分自責，每天都以淚洗面，一度瘦到只有37公斤。「如果當時下樓去接她，那麼壞人就沒有可乘之機」、「誰能想到，一次沒去接，她就不見了」。

為了尋找女兒，張春霞夫婦在當地和周邊到處張貼尋人啟事，並提出懸賞十萬元找女兒下落。後來，他們接到了很多電話，其中有不少是詐騙 電話。2015年，張春霞開始在網絡上發布尋女信息，但迄今仍無獲。

如今，小女兒的房間依舊保持著原樣，她的書包、校服、文具、玩偶的位置都沒有挪動，「只希望她回來的時候，發現一切都沒有變。」張春霞說，他們也想過搬離傷心地，但最終沒有搬走，「我們害怕女兒回來找不到家。」