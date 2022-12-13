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雙十二淘寶直播意外火熱 李誕首秀帶貨459萬

中國新聞組／北京14日電
李誕(右)直播首秀銷售額超3200萬，吸引上千萬人圍觀。（取材自每日經濟新聞）
李誕(右)直播首秀銷售額超3200萬，吸引上千萬人圍觀。（取材自每日經濟新聞）

前有李佳琦的的專業帶貨，後有羅永浩的相聲直播，淘寶直播的熱度一直在線。在簽約抖音的「交個朋友」後，「脫口秀大王」李誕10日晚在淘寶開啟帶貨首秀。這場直播共6小時，超1100萬人觀看，累計銷售額3200萬（人民幣，下同，約459萬）、新增粉絲58萬。「交個朋友」此前快速組建100多人的團隊負責淘寶直播業務，此次李誕直播也由該團隊負責。

綜合媒體報導，「交個朋友」淘寶事業部總經理崔東昇表示，「儘管開始就定了一個有挑戰性的目標，但目前李誕的招商情況已經超過預期的50%，還有很多商家聯繫，但是我們坑位有限。」

剛結束電視節目「脫口秀大會」第5季的李誕，雙12電商節前的帶貨首秀十分順利，在「雙12」新入淘主播中，李誕當晚交易額名列頭部。

在這場直播中，李誕深知消費者不只為了看有什麼性價比好貨，另一方面也想聽他「爆哏」，所以他不斷通過搞笑、吐槽等形式，打造一個歡樂直播間。知道用戶更喜歡實惠，首播的李誕砸金蛋、抽獎，每3分鐘一波紅包雨也沒停。

當晚李誕帶貨商品近300款，覆蓋潮流服飾、奢品、食品保健、3C數碼、生活家清等品類。

實際上，這並非是李誕的首次直播帶貨。作為羅永浩好友，李誕和笑果文化的眾多藝人，都曾「交個朋友」直播間露臉過。早在前幾年，李誕和羅永浩都在「交個朋友」公司內部成立獨立的淘寶直播運營團隊，顯現出長期布局淘寶直播的打算。

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