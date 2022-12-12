世界盃賭球 廣東抓48人凍結4500萬元

廣東破獲涉及世界盃足球賽的跨境網賭案，拘48人。（取材自微博）

廣東省公安 廳日前通報，粵省警方成功瓦解一個開設網路賭場、組織跨境網路賭博的特大賭博團夥（集團），抓獲犯罪嫌疑人48名，凍結涉案資金約4500萬元（人民幣，下同，約644.58萬美元），阻斷了卡達世界盃 在中國網路空間的擴展和蔓延。

據南方都市報報導，今年9月初，廣東揭陽警方在工作中掌握一重要涉賭線索，遂立即抽調警力成立專案組，對線索進行核查深挖。經過近3個月努力，專案組梳理出一個利用卡達世界盃賽事進行非法網路賭球活動的特大賭博團夥，並初步掌握賭博團夥核心組織人員、架構、代理人員等基本資訊和其主要活動地點。

經警方調查，該賭博團夥是以卓某某夫婦為首、其十餘名親友為核心成員的家族式賭博犯罪團夥。其團夥以家族宗親為紐帶，層級分明、組織嚴密，且具有較強的反偵查意識，上層股東之間聯繫隱秘，並利用洗錢團夥清洗賭資，企圖規避公安機關的偵查打擊。

這一團夥通過雇傭網站技術開發人員開設賭博網站，提供網路賭博帳號吸收網友參與賭博，從中漁利。該賭球網站採用金字塔式的層級架構，從上而下分為所謂的總公司、分公司、股東、總代理、代理、會員六個級別，於世界盃期間在多個網路體育直播平台上投放廣告，大肆招賭吸金。同時，該網站平台還以熟人介紹模式發展親朋好友為下線，形成了一個利益綑綁的開設網路賭場犯罪鏈條。

12月6日，專案組集結警力，兵分五路趕往揭陽、廣州、深圳、佛山、汕尾展開統一收網行動，行動中拘獲涉案犯罪嫌疑人48名，現場查扣電腦、平板共146台、銀行卡561張、手機 221部、POS機8台、帳本單據及現金92.31萬元等涉案物品一大批，凍結涉案資金約4500萬元人民幣，成功偵破特大跨境網路賭博案。