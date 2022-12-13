「人類禁區」10年生態保護見成效 可可西里藏羚羊大遷徙再現

2020年7月7日在可可西里卓乃湖區域拍攝的一群藏羚羊。（新華社）

位於青藏高原的可可西里無人區，因其獨特的自然環境，是珍稀野生動物的樂園 ，也被稱為「人類禁區」。經過10年來的保護，當地生態保護已見成效，藏羚羊從幾萬隻恢復到幾十萬隻。第二次青藏科考紀錄片記錄了受藏羚羊遷徙的震撼場面。

來源：YouTube

央視網報導，青藏高原是亞洲水塔、地球第三極，生態環境脆弱敏感，對中國乃至全球的氣候和生態環境安全都具有重要影響。2017年第二次青藏高原綜合科學考察正式啟動，至今已取得眾多成果，對揭示青藏高原環境變化機理、優化生態安全屏障體系，將產生十分重要的影響。

報導說，隨著青藏高原綜合科考研究的不斷深入，這片無人區的神秘面紗正被揭開。其中，卓乃湖處於青藏高原可可西里無人區腹地，由於水源充足，是可可西里藏羚羊遷徙路線上規模最大的集中產仔地。

第二次青藏科考紀錄片「我們的生物多樣性——卓乃湖」導演 羅傑說，成千上萬的羊產仔完以後，母羊帶著小羊浩浩蕩蕩的回遷，這種畫面能夠讓你感受到生命的力量，即使如此惡劣的環境依然有新生命在誕生。另外我們也看到了這個比較罕見的大規模的野犛牛的牛群種種證據都說明我們整個可可西里生態是在逐漸恢復的。

羅傑指出，可以看到這10年來我們的生物多樣性的保護，還有生態的恢復其實是取得了很多成效的。藏羚羊從幾萬隻的數量，經過我們十年來不斷的努力，又恢復到了幾十萬隻這樣的一個規模。