中國11處自然保護地 入選世界綠色名錄

陝西長青國家級自然保護區。（取材自長青自然保護區微信公眾號）

世界自然保護聯盟近日更新世界自然保護聯盟綠色名錄，黃果樹風景名勝 區、神農架國家公園等11處中國自然保護地入選。

新華社報導，這份在「生物多樣性公約」第十五次締約方大會（COP15）第二階段會議期間宣布的入選名單共包括18處自然保護地，其中中國11處，墨西哥 3處，秘魯2處，法國和贊比亞各1處。至此，世界自然保護聯盟綠色名錄上的自然保護地達77處。

本次入選的中國自然保護地分別為廣州海珠國家濕地公園、湖南壺瓶山國家級自然保護區、黃果樹風景名勝區、吉林長白山國家級自然保護區、陝西長青國家級自然保護區、錢江源國家公園、龍灣群國家森林公園、湖北七姊妹山國家級自然保護區、神農架國家公園、湖南八大公山國家級自然保護區和內蒙古大興安嶺汗馬國家級自然保護區。

其中，先前已入選綠色名錄的陝西長青國家級自然保護區和龍灣群國家森林公園此次獲得證書更新。

世界自然保護聯盟綠色名錄是一項旨在成功保護自然的全球運動，會根據全球適用的嚴格標準對「管理有效、治理公平、對人類和自然產生長期積極影響」的自然保護地進行認證。