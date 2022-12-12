我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

期中選舉勝利卻掀退黨潮 專家：民主黨面臨理念考驗

全美郵件被盜猖獗 年損逾10億

「句句不提愛 句句都是愛」青島男寫信給亡父 10年不間斷

中國新聞組／北京13日電
李先生父親。（取材自紫牛新聞）
李先生父親。（取材自紫牛新聞）

山東青島的李先生在微博持續10年給已故父親寫信，字裡行間承載愛意，網友們看完潸然淚下，留言「句句不提愛，句句都是愛」

紫牛新聞報導，李先生今年32歲，家中有一個哥哥和一個姐姐。李先生說，父親是在2012年農曆臘月二十八因車禍去世。因沒來得及見上最後一面，他一直沉浸在悲痛中。父親對自己的關注是三個孩子中最多的，而自己回報太少，「對父親很愧疚，也很思念他。」

2013年6月起，每隔一段時間，李先生都會通過微博給已故父親「寫信」，說的都是發生在自己身邊的生活點滴，大到孩子出生、哥哥買房，小到天氣變化、舊屋加固，事無鉅細。一直堅持了10年，現在已成為一種習慣。「那種感覺就像父親一直生活在我們身邊一樣。」

「爸，今天是糖豆的生日，去年的今天我也成為了父親，看見糖豆是那樣激動，晚上又擔心得失眠……」這封信寫於2022年7月12日。李先生有了女兒糖豆，更深切地感受到「樹欲靜而風不止，子欲養而親不待。想來就特別難受。

「我會一直寫下去，這已經成為我生活中的一部分，自己有時候會看，但是又不太想去看，因為寫的時候我會哭，看的時候也會哭。」

「父親希望家人有幸福的生活，他的心願現在都實現了。未來也會更美好，我們一家人會繼續努力，讓長輩們安享晚年，讓孩子們健康成長。」李先生說。

微博 車禍 失眠

上一則

控出行軌跡2年 中國通信行程卡12.13起下線 網友憂喜參半

下一則

上海疫情風險區清零 13日起不再掃場所碼

延伸閱讀

傳青島要申辦世足賽 中媒吐槽國足踢不進會內賽

傳青島要申辦世足賽 中媒吐槽國足踢不進會內賽
清空微博挺大小S？蔡康永被出征 經紀人澄清：無關

清空微博挺大小S？蔡康永被出征 經紀人澄清：無關
「清空微博」被疑力挺大S 蔡康永經紀人親曝真相

「清空微博」被疑力挺大S 蔡康永經紀人親曝真相
鄧氏中醫淺談中醫治療嚴重失眠

鄧氏中醫淺談中醫治療嚴重失眠

熱門新聞

鴻海創辦人郭台銘。(路透)

華爾街日報：郭台銘的一封信 促成中國鬆綁防疫措施

2022-12-08 10:15
阿里巴巴創辦人馬雲據稱已在日本東京居住了近六個月。（路透）

馬雲為何能長住日本？只因1證在手 網友：牛大了

2022-12-07 06:00
品玩報導，特斯拉CEO伊隆馬斯克（Elon Musk）決定任命朱曉彤為特斯拉全球CEO。(美聯社)

馬斯克將任命朱曉彤為特斯拉全球CEO

2022-12-07 15:49
蔡文浩身穿一襲深棗紅的連衣裙，和父親蔡國強、母親吳紅虹一同現身。(取材自Le Bal des Débutantes官網）

巴黎名媛舞會…蔡國強么女亮相 搶谷愛凌鋒頭？

2022-12-08 10:00
胡胡在「歐洲之翼」服務期間工作照。 （取材自上游新聞）

旅居芬蘭50歲華女考空姐 獲3航空公司錄取

2022-12-06 06:00
習近平訪問沙烏地阿拉伯，受到王儲沙爾曼（右）高規格接待。（歐新社）

沙烏地高調接待習近平 無視美國警告和華為簽協議

2022-12-08 22:48

超人氣

更多 >
身中9刀 紐約20歲華男開賓利遭搶 4萬現金稱繳學費

身中9刀 紐約20歲華男開賓利遭搶 4萬現金稱繳學費
專家：國稅局如何佈下「天羅地網」防逃漏稅

專家：國稅局如何佈下「天羅地網」防逃漏稅
中國擋台灣鳳梨 紐約小店販售果乾 異軍突起

中國擋台灣鳳梨 紐約小店販售果乾 異軍突起
70%選民不想要拜登競選連任 大多因為同一個理由

70%選民不想要拜登競選連任 大多因為同一個理由
研究：每天加快步伐3分鐘 早死風險減4成

研究：每天加快步伐3分鐘 早死風險減4成