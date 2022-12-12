「句句不提愛 句句都是愛」青島男寫信給亡父 10年不間斷

李先生父親。（取材自紫牛新聞）

山東青島的李先生在微博 持續10年給已故父親寫信，字裡行間承載愛意，網友們看完潸然淚下，留言「句句不提愛，句句都是愛」

紫牛新聞報導，李先生今年32歲，家中有一個哥哥和一個姐姐。李先生說，父親是在2012年農曆臘月二十八因車禍 去世。因沒來得及見上最後一面，他一直沉浸在悲痛中。父親對自己的關注是三個孩子中最多的，而自己回報太少，「對父親很愧疚，也很思念他。」

2013年6月起，每隔一段時間，李先生都會通過微博給已故父親「寫信」，說的都是發生在自己身邊的生活點滴，大到孩子出生、哥哥買房，小到天氣變化、舊屋加固，事無鉅細。一直堅持了10年，現在已成為一種習慣。「那種感覺就像父親一直生活在我們身邊一樣。」

「爸，今天是糖豆的生日，去年的今天我也成為了父親，看見糖豆是那樣激動，晚上又擔心得失眠 ……」這封信寫於2022年7月12日。李先生有了女兒糖豆，更深切地感受到「樹欲靜而風不止，子欲養而親不待。想來就特別難受。

「我會一直寫下去，這已經成為我生活中的一部分，自己有時候會看，但是又不太想去看，因為寫的時候我會哭，看的時候也會哭。」

「父親希望家人有幸福的生活，他的心願現在都實現了。未來也會更美好，我們一家人會繼續努力，讓長輩們安享晚年，讓孩子們健康成長。」李先生說。