我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山今年最貴「買斷」房東砸41萬送走房客

加密貨幣平台FTX執行長被捕 將引渡回美 史丹福父母受牽連

捕野豬 禁下毒、用槍 1隻賞2500 野豬獵人嘆賠本

中國新聞組／北京13日電
渭南市野豬種群龐大，對農作物和人身安全構成威脅，林業局懸賞鼓勵合法捕獲，但捕獵方式限制很多，包括不能用槍打，讓多地「野豬獵人」賠本。（新華網）
渭南市野豬種群龐大，對農作物和人身安全構成威脅，林業局懸賞鼓勵合法捕獲，但捕獵方式限制很多，包括不能用槍打，讓多地「野豬獵人」賠本。（新華網）

陝西渭南市林業局日前發布在全市自發狩獵野豬，獵獲每頭野豬獎勵團隊2500元的通告，引發關注，多地「野豬獵人」紛稱不好不好賺、會賠本。

來源：YouTube

極目新聞報導，數據顯示，陝西全境的野豬數量至少在20萬隻左右，幾乎每一年，陝西都會發生野豬傷人的事件；每年農作物收穫季節，農民都因野豬嚴重毀壞莊稼遭受損失而苦惱不已。

因此，渭南市林業局稱，本地野豬種群龐大，對農作物和人身安全構成威脅，林業局才採取懸賞的方式鼓勵合法捕獲，獎勵標準是每頭野豬獎勵獵獲團隊2500元，資金是通過林業局申請而來，且只有渭南市的狩獵隊才允許捕獵野豬。捕獵野豬團隊需辦理捕獵證，要繳納意外保險，必須採取獵犬捕獵的方式，不允許荼毒下餌，不能用槍打。

陝西省林業局則也說，渭南野豬氾濫，他們下達過狩獵計畫任務，懸賞資金數額是渭南林業局自己定的。

對於不能用毒不能用槍的要求，「難倒」了不少網友，很多人表示，用捕獸夾又怕傷到人，肉搏自己受傷不划算，這2500元不好賺；還有網友調侃，根本用不著懸賞，可以和旅行社合作組個狩獵團。

其實不止陝西，野豬在中國多地氾濫以來，各地都採取了鼓勵獵殺野豬的措施。比如安徽金寨縣以10元/斤的價格回購野豬，四川通江則每捕殺一頭野豬家獎勵2000元。

但野豬禁捕效果「不盡人意」，以通江縣為例，2021年該縣野豬捕殺額度為750頭，當地請來四川唯一擁有合法持槍證的狩獵隊伍，4名獵人在7條獵犬、4支獵槍的配合下2天時間才捕殺了8頭野豬，還犧牲了2條獵犬，一條是普通獵犬，一條是從國外引入的知名獵犬，市場價約一隻6萬元，按照通江縣的獎勵政策，狩獵隊賠了個底掉。

保險

上一則

港馬拉松增參賽名額至3.7萬 成超級千金先生／小姐 獎金加10倍

下一則

港酒店高檔自助餐 聖誕爆到過年 價錢比疫前多5%至15%

延伸閱讀

寵物豬被棄養 德拉瓦流浪豬大增 疾病風險升

寵物豬被棄養 德拉瓦流浪豬大增 疾病風險升
逃亡60天 維州費郡懸賞萬元兇嫌落網

逃亡60天 維州費郡懸賞萬元兇嫌落網
65後趙一德接陝西省委書記 最年輕省級一把手

65後趙一德接陝西省委書記 最年輕省級一把手
杭州懸賞 舉報紅碼亂跑獎勵千元

杭州懸賞 舉報紅碼亂跑獎勵千元

熱門新聞

鴻海創辦人郭台銘。(路透)

華爾街日報：郭台銘的一封信 促成中國鬆綁防疫措施

2022-12-08 10:15
阿里巴巴創辦人馬雲據稱已在日本東京居住了近六個月。（路透）

馬雲為何能長住日本？只因1證在手 網友：牛大了

2022-12-07 06:00
品玩報導，特斯拉CEO伊隆馬斯克（Elon Musk）決定任命朱曉彤為特斯拉全球CEO。(美聯社)

馬斯克將任命朱曉彤為特斯拉全球CEO

2022-12-07 15:49
蔡文浩身穿一襲深棗紅的連衣裙，和父親蔡國強、母親吳紅虹一同現身。(取材自Le Bal des Débutantes官網）

巴黎名媛舞會…蔡國強么女亮相 搶谷愛凌鋒頭？

2022-12-08 10:00
胡胡在「歐洲之翼」服務期間工作照。 （取材自上游新聞）

旅居芬蘭50歲華女考空姐 獲3航空公司錄取

2022-12-06 06:00
習近平訪問沙烏地阿拉伯，受到王儲沙爾曼（右）高規格接待。（歐新社）

沙烏地高調接待習近平 無視美國警告和華為簽協議

2022-12-08 22:48

超人氣

更多 >
郵件盜竊╱支票清洗重災區 「簽字要用這種筆」

郵件盜竊╱支票清洗重災區 「簽字要用這種筆」
郵件盜竊╱支票被偷…她追回5萬元 這樣做還可獲萬元獎金

郵件盜竊╱支票被偷…她追回5萬元 這樣做還可獲萬元獎金
能源「小太陽」腳步近了 美核融合研究獲重大突破

能源「小太陽」腳步近了 美核融合研究獲重大突破
驚見繼父電腦裡「全是自己裸照」 加州女涉謀殺被起訴

驚見繼父電腦裡「全是自己裸照」 加州女涉謀殺被起訴
早餐多吃補腦食物 一整天都能量滿滿

早餐多吃補腦食物 一整天都能量滿滿