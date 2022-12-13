捕野豬 禁下毒、用槍 1隻賞2500 野豬獵人嘆賠本

渭南市野豬種群龐大，對農作物和人身安全構成威脅，林業局懸賞鼓勵合法捕獲，但捕獵方式限制很多，包括不能用槍打，讓多地「野豬獵人」賠本。（新華網）

陝西渭南市林業局日前發布在全市自發狩獵野豬，獵獲每頭野豬獎勵團隊2500元的通告，引發關注，多地「野豬獵人」紛稱不好不好賺、會賠本。

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極目新聞報導，數據顯示，陝西全境的野豬數量至少在20萬隻左右，幾乎每一年，陝西都會發生野豬傷人的事件；每年農作物收穫季節，農民都因野豬嚴重毀壞莊稼遭受損失而苦惱不已。

因此，渭南市林業局稱，本地野豬種群龐大，對農作物和人身安全構成威脅，林業局才採取懸賞的方式鼓勵合法捕獲，獎勵標準是每頭野豬獎勵獵獲團隊2500元，資金是通過林業局申請而來，且只有渭南市的狩獵隊才允許捕獵野豬。捕獵野豬團隊需辦理捕獵證，要繳納意外保險 ，必須採取獵犬捕獵的方式，不允許荼毒下餌，不能用槍打。

陝西省林業局則也說，渭南野豬氾濫，他們下達過狩獵計畫任務，懸賞資金數額是渭南林業局自己定的。

對於不能用毒不能用槍的要求，「難倒」了不少網友，很多人表示，用捕獸夾又怕傷到人，肉搏自己受傷不划算，這2500元不好賺；還有網友調侃，根本用不著懸賞，可以和旅行社合作組個狩獵團。

其實不止陝西，野豬在中國多地氾濫以來，各地都採取了鼓勵獵殺野豬的措施。比如安徽金寨縣以10元/斤的價格回購野豬，四川通江則每捕殺一頭野豬家獎勵2000元。

但野豬禁捕效果「不盡人意」，以通江縣為例，2021年該縣野豬捕殺額度為750頭，當地請來四川唯一擁有合法持槍證的狩獵隊伍，4名獵人在7條獵犬、4支獵槍的配合下2天時間才捕殺了8頭野豬，還犧牲了2條獵犬，一條是普通獵犬，一條是從國外引入的知名獵犬，市場價約一隻6萬元，按照通江縣的獎勵政策，狩獵隊賠了個底掉。