「數學天才」柳智宇認愛女友：出家結識 還俗熟悉

柳智宇被稱為「數學天才」。（取材自九派新聞）

被稱為「數學天才」的柳智宇，曾是國際數學奧林匹克競賽滿分金牌、麻省理工學院全額獎學金獲得者，他在大學畢業後出家，今年春節還俗。目前，他任職於一家心理諮詢公司，開發心理學課程。柳智宇日前在直播談到女朋友表示，「出家時結識，還俗後熟悉，是否生孩子要尊重她的意願」。

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九派新聞，柳智宇在直播中說，「我和女朋友出家的時候就認識了，但不是很熟，只是知道有這麼一個人，還俗之後在微信 上有一些聯繫，我就調動了以前的印象，覺得還不錯」。柳智宇介紹，女朋友也學佛，性格成熟穩重，也活潑開朗，「性格比較相投，她特別會照顧人，比較符合我的標準」。

網友問，談戀愛對修行有什麼影響，柳智宇表示，修行時，善法會在兩個人的內心中相互傳遞，「我有一些體會，對方也能夠理解，我內心的善法也有成長」。他還舉例，兩個人一起打坐禪修，比一個人好一些，「有人愛我，我更有力量去愛更多的人」。

柳智宇說，戀愛後，他的身體好了許多。與女朋友第一次約會時，講話講到一半就無法正常發聲，但現在直播講課都沒有問題，「這都得益於她的照顧和支持，她也比較理解我」。他還說，戀愛後，身邊人都覺得他更有煙火氣了。

至於要不要孩子，「不想生孩子僅代表我的個人意見，但還是尊重另一半的想法」。他還介紹，自己和女朋友興趣相投，都是把個人的幸福放到第一位，至於買房買車，女朋友並未提出要求。