魚池跳出1條魚 2販互毆打官司3年 終審判互賠對方

庭審現場。（取材自紅星新聞）

四川資中一家農貿市場六年前發生「爭魚事件」，兩個魚販為了「一條魚」的歸屬大打出手，雙方皆負傷而告進法院，官司一打三年，日前終審判定雙方都須賠償對方。

紅星新聞報導，事件發生在六年前，資中縣太平鎮農貿市場內，江某、朱某夫婦與劉某、龍某夫婦各自經營著一個賣魚的攤位。2016年11月26日，雙方因魚池中跳出的一條魚的歸屬發生爭吵，之後抓扯在一起打架；一方被打倒受傷，其家人趕到後又出手傷人。

事後，兩名魚販均受傷住院治療，其中魚販朱某累計住院159天，經鑑定屬輕傷二級、十級傷殘；魚販劉某也住院治療21天，診斷為多處軟組織損傷。

2019年，朱某提起訴訟，向劉某夫婦及其兒媳索賠醫療費 、誤工費、傷殘賠償金等；同時，劉某也提起訴訟，向朱某夫婦索賠醫療費、誤工費、精神撫慰金等損失。

後經法院審理查明，在抓扯中，劉某被朱某、江某打倒在地。劉某的妻子龍某及兒媳饒某趕到現場，見劉某被打倒在地，龍某抓起朱某攤位上的秤砣，饒某使用拳頭向朱某腰部、臀部打去，導致朱某腰部受傷。

雙方糾紛的起源是一條魚的歸屬問題，但雙方都未能提供證據證明該條魚的權屬。經過三年的訴訟終於塵埃落定。近日，中國裁判文書網公布判決書，法院審理認為，雙方僅因一條魚便產生爭吵，還將糾紛逐漸升級為鬥毆致人受傷，雙方對引發本案糾紛均須承擔相應的民事責任。今年2月，內江市中級人民法院二審判決，劉某一方3人賠償朱某損失5萬5590.88元；朱某夫婦賠償劉某損失7365.83元。