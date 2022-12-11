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網購加拿大鵝沒羽絨 商家辯「暱稱」 滬男認受騙要求「退一賠三」

中國新聞組／北京11日電
衛先生在天貓FARFETCH發發奇海外旗艦店購買這件名為「Canadagoose加拿大鵝男士秋冬夾克羽絨服」的產品。收貨後發現其實並不含有羽絨。（取材自瀟湘晨報）
衛先生在天貓FARFETCH發發奇海外旗艦店購買這件名為「Canadagoose加拿大鵝男士秋冬夾克羽絨服」的產品。收貨後發現其實並不含有羽絨。（取材自瀟湘晨報）

上海市民衛先生在天貓FARFETCH發發奇海外旗艦店購買了一件名為「Canadagoose加拿大鵝男士秋冬夾克羽絨服」的產品，收貨後卻發現這件「秋冬夾克羽絨服」其實並不含有羽絨。與客服溝通後，對方竟稱「羽絨夾克」只是暱稱，夾克並不帶羽絨內膽。衛男認為受騙投訴維權，對方僅答應退貨，但尚未應衛男要求公開為此道歉。

瀟湘晨報報導，衛男買了這件「秋冬夾克羽絨服」後，發現並未含有羽絨，衛男隨即與客服在線上溝通。客服先是發來一張商品詳情頁顯示的成分信息表，再解釋稱「羽絨夾克是這個款式的暱稱，不是羽絨服那種帶羽絨內膽的」。

衛男稱「這屬於欺詐，後續會向市場監督管理所投訴維權」，並提出「退一賠三」，但客服人員稱目前店鋪沒有退一賠三，如果對收到的商品不滿意可以安排退貨。

隨後，衛男發現這款產品已經更名為「CanadaGoose加拿大鵝男士秋冬夾克」。

報導指出，衛男向上海市浦東新區市場監督管理所投訴，稱「商家涉嫌欺詐，申請根據國家法律規定退一賠三」。

衛男將產品退貨，希望得到商家的公開道歉，以提醒其他消費者不再受到不當廣告標語的誤導。天貓FARFETCH發發奇海外旗艦店客服人員說已上報公司，並「對這次糾紛表示了歉意」，但並未明確同意衛男需要公開道歉的訴求。

天貓FARFETCH發發奇海外旗艦店客服人員說，與衛男溝通後達成一致正進行退貨退款流程。而至於衛男要求的「公開道歉」，這超出了自己的職務範圍，已經向公司上級報備。

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