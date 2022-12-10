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廣西醫改B超單 瞞「雙胎」真相想賣1嬰 獲刑6年遭開除

中國新聞組／北京10日電
廣西婦幼保健院一名醫師修改B超單，計畫秘密將一名嬰兒賣給他人，後獲刑6年，並被醫院開除。圖為示意圖。（取材自新華網）
廣西婦幼保健院一名醫師修改B超單，計畫秘密將一名嬰兒賣給他人，後獲刑6年，並被醫院開除。圖為示意圖。（取材自新華網）

一張通報截圖在網上熱傳，廣西壯族自治區婦幼保健院一名醫師周湘通過修改B超單等行為，計畫秘密將一名嬰兒賣給他人，後獲有期徒刑6年，並被醫院開除。該醫院一位知情人透露，上述處罰決定屬實，周湘犯罪的地點並非在醫院內部，而是在醫院外面的診所。當地衛健委尚未對此回應。

來源：YouTube

極目新聞報導，「決定」顯示，周湘（1971年2月出生）等人自2019年以來，在南寧市從事非法代孕經營活動。周湘向產婦及家屬隱瞞「雙胞胎」真相，計畫生產後秘密將其中一名嬰兒賣給他人，並已經收取他人購買嬰兒的定金。

周湘等人以出賣為目的，偷盜嬰幼兒，其行為構成拐賣兒童罪。2022年4月，廣西南寧市興寧區人民法院一審判處師有期徒刑6年，處罰金2萬元（人民幣，下同，約2875美元），並追繳違法所得7萬元。2022年10月，南寧中院駁回周湘上訴，維持原判。

廣西婦幼保健院表示，周湘身為事業單位工作人員，犯拐賣兒童罪，其行為違反國家法律，被依法判處有期徒刑。根據「事業單位工作人員處分暫行規定」第22條的規定，經2022年11月29日黨委會議研究，決定給予周湘開除處分。處分決定自2022年11月29日起生效。

在網上檢索上述相關信息發現，2022年5月5日，南寧市司法局曾以《南寧市非法代孕活動暴露監管漏洞》為標題，發布上述案例信息顯示，南寧市興寧區法院審結一起被告人潘某峰、周某犯拐賣兒童罪案件，發現被告人潘某峰、周某在南寧市容留多名婦女開展非法代孕經營活動。目前，該文章已刪除。

廣西婦幼保健院官網檢索到一則2016年6月28日發布的專家信息顯示，周某，女，從事兒童保健工作多年，積累了豐富的臨床經驗，曾到湖南省婦幼保健院進修學習。擅長高危兒和早產兒的監測及評估，腦損傷的早期診斷和干預，神經運動評估，兒童生長發育監測及指導，營養性疾病的診治。但截至發稿前，該信息已無法檢索。

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