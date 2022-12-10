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中鐵聘人看身材 「像招丫鬟」招聘地點還選在賓館

中國新聞組／北京10日電
該項目部發的致歉聲明。(取材自極目新聞)
該項目部發的致歉聲明。(取材自極目新聞)

江西永修中鐵三局日前發布招聘文員信息，要求女、五官端正，「身材好」，「最好是學校剛畢業的」，引發爭議。

來源：YouTube

綜合媒體報導，中鐵三局該項目部隨即致歉，稱該招聘信息措辭不當，本意是要招聘端茶遞水綜合部的文員，還解釋是，「外邊來的領導比較多，主要是為了接待嘛。」沒想到，該項目部的解釋引來了網友第二輪指責，認為這暴露的問題更多。

對此，極目銳評稱，正規單位的正規招聘信息中，當「身材好」「學校剛畢業的」「五官端正」，這些與文員的工作崗位能力基本無關的要求並排出現，而招聘地點又在賓館時，不能怪廣大網友敏感，的確透露令人不適的氣味。而這幾個要求所對應的美貌、性感、年輕、社會經驗少等特質，更讓人懷疑這一招聘的實際目的。

而該項目部雖然很快出來致歉和解釋，但解釋完之後，更讓人覺得疑惑。首先，該聲明稱，要招聘的其實是端茶倒水綜合部的文員，而工作內容是「外邊來的領導比較多，主要是為了接待」。居然有公司會專門設立一個端茶倒水綜合部，真是匪夷所思。這個部門的職能是什麽？就是端茶倒水嗎？日常有那麽多茶水需要端？這是招員工還是招丫鬟？而且招聘專挑「身材好」「剛畢業的」，這裡面的潛台詞到底是什麽？又把「外面的領導」都看成什麽人了呢？

評論說，這一招聘要求不僅僅是措辭不當，而是已經構成了法律所禁止的「不合理就業歧視」，勞動監管部門應予以關注並要求其整改。

網友更留言，「現在的有些國企員工，連形象端正 四個字都不會用了嗎」、「一不小心說漏嘴了，缺心眼，這標準暗地裡把握不就得了」、「端茶遞水能措辭不當成身材好，這是憋出毛病了麽」、「大媽就不能端茶倒水」、「端茶遞水也不像什麽好詞吧」。

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