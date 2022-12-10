搭高鐵後躺壓壞後座筆電 判賠 法院：前座乘客須承擔70%責任

湖南省高級人民法院日前公布了一分裁決，有名男子因搭高鐵時傾斜椅背時壓壞後座乘客放在餐桌的筆電而被告，法院指列車座椅背後的小餐桌背面均貼了「請您調整座椅角度時，提示後排旅客」，認定這名男子未盡到注意義務。（取材自湘陰縣人民法院）

CNN報導，關於在中國旅行時是否可接受調整座椅往後躺的爭論最近出現了轉折。湖南省高級人民法院日前公布了一分裁決，有名男子因搭高鐵時傾斜椅背，卻壓到了後座乘客放在餐桌的筆電而被判罰款，顯見官方在此案例持不贊同的立場。

這起事件發生在3月，據CNN與澎湃新聞的報導，一名王姓大學生乘坐了深圳開往武漢 的「復興號」高鐵列車，上車後將剛購買不久的筆電放到前方的餐桌上使用。但在列車行駛途中，前座的劉姓乘客調整座位靠背時，不慎壓到王姓大學生的筆電，造成螢幕損壞。

湖南省高級人民法院日前公布了一分裁決，有名男子因搭高鐵時傾斜椅背，卻壓到了後座乘客放在餐桌的筆電而被判罰款。示意圖。(本報資料照片)

王姓大學生向高鐵上的警員求助，雙方於長沙南站下車前往派出所協商未果。趕時間的王姓大學生當天再次買票乘車到武漢，抵達後跑去修筆電再返校。因為始終未得到賠償，王姓大學生將劉姓乘客告上法院，要求賠償合計人民幣4788.5元的維修費與交通費。

河南 省湘陰縣人民法院審理後認為，「復興號」高鐵列車座椅背後的小餐桌背面均貼了「請您調整座椅角度時，提示後排旅客」的告示，劉姓乘客未盡到上述義務，但王姓大學生也沒警惕前排座椅調整可能造成的影響，因此雙方均負有部分責任，最後裁決被告承擔70%的民事責任。除去高鐵車票手續費的人民幣15元，劉姓乘客需賠償人民幣3341.45元。

CNN指出，儘管本案似乎是起偶發事件，但環繞椅背傾斜禮儀的討論長期以來一直爭論不休。到目前為止，相關爭議主要限於飛機。但隨著越來越多航空公司取消短程航班，並鼓勵旅客選擇更環保的搭火車出行，更多關於交通禮貌的航空公司式衝突就可能在火車車廂內上演。