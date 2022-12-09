涉孫力軍團夥 粵公安前一哥李春生投案

廣東前警隊「一哥」、覝任廣東省人大常委會副主任的李春生投案。（取材自微博）

中紀委昨日通報，廣東省人大常委會副主任、黨組副書記李春生涉嫌嚴重違紀違法，主動投案，目前正接受紀律審查和監察調查。李春生是資深警官，2013年由公安 部「空降」廣東省，擔任副省長兼公安廳長長達8年，去年退居二線。其參與部署推動的陸豐掃毒、東莞掃黃等行動多次引發全國關注。

香港明報報導，李春生最後一次公開活動在10月31日，當日他在廣州出席廣東省人大常委會主任會議。據公開資料，今年61歲的李春生是河南鄭州 人，1983年在河南大學歷史系畢業後，在鄭州市第七中學任職教師，兩年後調入共青團系統，曾任共青團河南省委秘書、少年部部長等職。

1998年，李春生結束青年工作，到地方從政，曾出任河南新縣縣長、縣委書記，2003年起進入政法系統，擔任信陽市委政法委書記，次年調任河南省公安廳政治部主任。2006年上京，升任公安部人事訓練局長、政治部副主任，至2013年「空降」廣東。在公安部7年期間，李春生與之前落馬的公安部原副部長孫力軍以及「孫力軍政治團夥」成員龔道安、劉彥平等人有交集。

據報導，李春生43歲進入公安系統，雖然從警時間較晚，在警界、尤其是在廣東的8年戰績惹眼，2013年12月剿滅廣東「冰毒教父」蔡東家集團，該案件後來被改編並拍攝成電影「破冰行動」和同名電視劇，由公安部及廣東公安廳支持拍攝。而2014年2月的東莞强力掃黃，更是備受公眾關注。

報導稱，廣東公安系統的肅貪腐風暴近年持續未停，今年已有三名廳級高官落馬，包括上月落馬的副廳級巡視員曾湘瀾。曾湘瀾在廣東公安系統任職長達26年，曾擔任汕頭市副市長兼公安局長；今年另一名被查的廣東公安系統高官，是已退休6年的副廳級官員何廣平，他於3月被開除黨籍。

另外，上觀新聞報導，今年6月1日，同為廣東省人大常委會黨組成員、副主任的陳如桂落馬。

陳如桂生於1962年9月，廣東廉江人。陳如桂在廣州任內曾處置廣州爛尾樓。自2002年開始，廣州市政府提出「消滅爛尾樓」的目標，陳如桂先後以廣州市建委主任和分管城建的常務副市長身分，接手這一工作長達十多年。而這十多年，城建領域也成為腐敗重災區。