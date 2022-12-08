擁粉600萬網紅觸電亡 家屬索賠121萬

有600萬粉絲的21歲網紅五道口宏楠。（視頻截圖）

2020年，擁有600萬粉絲的21歲網紅「五道口宏楠」觸電身亡，引發網友關注。他的母親程女士認為，兒子死亡是因為事發魚塘上方的供電高壓線路存在電力事故安全隱患，將國網吉林省電力有限公司長春供電公司告上法庭，索要死亡賠償金、喪葬費、精神撫慰金共121餘萬元（人民幣，下同，約17萬美元）。目前，長春市朝陽區人民法院已受理此案。

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成都商報報導，程女士表示，「五道口宏楠」在魚塘出事，同行釣魚 的人未第一時間聯繫她，而是通過網路發布了這個消息，自己是過網絡得知兒子死訊，當時下著大雨，從家到出事魚塘有近六小時的車程，因此她沒能第一時間趕到。

「五道口宏楠」觸電前到底發生什麽，說法不一。有傳言，他是釣魚甩桿時觸碰到高壓線觸電身亡的，程女士認為這個傳言不屬實。程女士這兩年來一邊承受著喪子之痛，一邊又得面對網絡上的言論，心力交瘁。這次她和前夫起訴電力公司，是想追究電力公司管理失職的責任。