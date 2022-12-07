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中國防疫鬆綁 無症狀與輕症者可「居家隔離」

評／拜登給足台積電面子 綑綁半導體盟友形象劍指北京

多地減少核酸檢測 合肥反祭「出門檢」

中國新聞駔／北京7日電
圖為今夏合肥工作人員在演示「移動式核酸採樣小屋」的採樣操作流程。（取材自新華網）
圖為今夏合肥工作人員在演示「移動式核酸採樣小屋」的採樣操作流程。（取材自新華網）

中國爆發「白紙運動」後，多地放鬆防控包括減少核酸檢測，但安徽省合肥市卻反其道而行，全面推廣「出門檢」，居民離開小區前要做核酸檢測，官方並指防疫是「能吃苦不叫累、有委屈不抱怨」。

據界面新聞5日報導，安徽省合肥市人民政府發布消息，省委常委、市委書記虞愛華4日下午主持召開疫情防控工作視訊會商會，多名市領導參加。

會議指出，防控疫情是堅持人民至上，目前疫情傳播風險急劇上升，「防控更要寸步不讓」，堅定不移執行第九版和優化防疫20條，「能吃苦不叫累、有委屈不抱怨」。

會議提出多項要求，包括全力防延誤，嚴格落實「四早」要求，特別是對疫調訊息要滾動推送、接收、排查、反饋。全面推廣「出門檢」，早採樣早出結果，為疫調、斬鏈爭取更多時間。

其他要求包括全力防輸入，在機場、火車站、各類道口、水運碼頭等入口強化「落地檢」、「跟蹤檢」等措施，讓病毒「露頭即擒」。

會議還要求全力防交叉感染，「採樣點位只能增加不能減少，時間只能延長不能縮短」，另一方面強調防疫既不能層層加碼，也不能層層打折，以及要加快疫苗接種，方艙醫院、重症救治設備、必需藥品等正加緊建設和儲備。

中國新聞網官方微博綜合了全國多地減少核酸檢測的措施，包括在北京6日起進入商超、商務樓宇及各類公共場所，不需查驗核酸檢測陰性證明，掃碼進入即可。上海今天起除了餐飲場所等外，其餘公共場所也不再查驗核酸檢測陰性證明。

山西大同6日起不再展開區域性核酸檢測，深圳5日起全市社區小區、辦公場所、餐飲商超及各類公共場所不再查驗核酸檢測陰性證明，憑健康碼綠碼、掃場所碼進入。

浙江5日起部分地區不再展開常態化核酸檢測，只實行「願檢盡檢」。

中國國務院11月11日發布優化防疫20條後，不同省市落實措施力度不同，引發社會混亂。

檢測 防疫 疫情

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