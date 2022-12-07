我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國防疫鬆綁 無症狀與輕症者可「居家隔離」

評／拜登給足台積電面子 綑綁半導體盟友形象劍指北京

30元→102元 連花清瘟漲價240%…北京、杭州禁哄抬

中國新聞組／北京7日電
連花清瘟被搶購一空。（取材自每日經濟新聞）
連花清瘟被搶購一空。（取材自每日經濟新聞）

中國各地開始放寬防控，許多人擔心容易染疫，中藥製成的連花清瘟近日價格上漲，媒體報導有藥店單盒售價竟較平時大漲240%；北京市、杭州市出手告誡經營者不得哄抬民生及防疫用品價格。

來源：YouTube

每日經濟新聞報導，近期以來，隨著各地疫情優化防控政策公布，包括廣州、深圳、北京等地區在逐步放寬對退燒藥、感冒藥等管控。由中藥製成的連花清瘟繼先前缺貨後，最近出現漲價。

自從新冠疫情爆發以來，雖然醫界質疑有副作用，但連花清瘟受大力吹捧，價格均有不同程度上漲。

文章引述「紅星新聞」報導，指查看各大電商平台的連花清瘟銷售情況發現，多家藥店的連花清瘟顆粒僅剩少數幾件，連花清瘟膠囊相對較為充足。

但其中，有藥店的連花清瘟膠囊有大幅漲價情況，甚至有單盒售價達102元（人民幣，下同，14美元），較平常的30元左右上漲了240%。

網友在社群網站上留言，批評「漲價是發國難財」、「核酸公司賺完了換醫藥公司賺」。

為進一步規範本市各有關經營者價格行為，維護疫情防控期間市場價格秩序，北京市市場監管局發布提醒告誡書，提示經營者不得對糧、油、肉、蛋、菜、奶等民生商品和口罩、抗病毒藥品、消毒殺菌用品、相關醫療器械等防疫用品囤積居奇、捏造散布漲價訊息、哄抬價格。

杭州市市場監督管理局則發布通知稱，全市各醫藥用品經營者及相關單位：隨著杭州市優化調整疫情防控相關措施的出台，連花清瘟等成為消費者購買的熱門商品，價格也呈現一定程度的上漲。 為進一步規範市場價格行為，嚴厲打擊囤積居奇、哄抬物價等違法行為，維護消費者合法權益和良好價格秩序，其中，對相互串通，操縱市場價格造成商品價格較大幅度上漲的，最高可處500萬元的罰款。

另外，北京天壇醫院藥學部副主任楊莉受訪時表示，目前新增感染者中，以無症狀為主，若在隔離醫學觀察期間未出現相關症狀，則保持適度休息、多飲水即可，不需要用藥及任何其他治療措施，依目前政策只要做好隔離，避免傳染即可。專門針對新冠疫情自行備藥，特別是大量囤積特定藥物的意義不大。

連花清瘟漲價了。（取材自紅星新聞）
連花清瘟漲價了。（取材自紅星新聞）
連花清瘟。（取材自每日經濟新聞 ）
連花清瘟。（取材自每日經濟新聞 ）

疫情 北京 防疫

上一則

多地減少核酸檢測 合肥反祭「出門檢」

下一則

上甘嶺作者、電影名編劇 陸柱國94歲辭世

延伸閱讀

評／拜登給足台積電面子 綑綁半導體盟友形象劍指北京

評／拜登給足台積電面子 綑綁半導體盟友形象劍指北京
中防疫擬鬆綁 專家:新冠肺炎應改稱「新冠病毒傳染病」

中防疫擬鬆綁 專家:新冠肺炎應改稱「新冠病毒傳染病」
被視與周永康關係密切 前北京市長王安順告別政壇

被視與周永康關係密切 前北京市長王安順告別政壇
北京鬆綁核酸查驗 餐飲內用仍須48小時陰性證明

北京鬆綁核酸查驗 餐飲內用仍須48小時陰性證明

熱門新聞

知情人士透露，中國前首富、阿里巴巴創辦人馬雲，和他的家人已在東京市中心住了將近六個月。(路透)

金融時報：馬雲已在東京低調生活近半年 興趣大變

2022-11-29 18:47
女網紅「微小微」於機場過邊境時，護照被被當場剪掉，在直播時委屈痛哭。（取材自微博）

女網紅出國看世界盃 到機場才知護照被剪 當局「怕出去被詐騙」

2022-12-01 08:00
趙立堅與太太的生活照。（取材自微博）

痛罵西方霸權的「戰狼」趙立堅 私下小鮮肉照曝光

2022-11-29 21:22
前中共領導人江澤民在位期間，兩岸關係從試探摸索到尖銳對峙，幾度引發台海危機。（路透）

喜歡繁體字、會唱中華民國國歌 學者揭江澤民個性：最不像共產黨員的領導人

2022-11-30 16:53
極少曝光的江澤民夫人王冶坪坐輪椅參與告別式。(取材自央視)

94歲王冶坪坐輪椅悲送江澤民最後一程 習近平夫婦慰問

2022-12-01 22:05
中美角力戰，華為成為被制裁的對象，孟晚舟因此被波及。（Getty Images）

營救孟晚舟祕辛 習近平下百道指令

2022-11-30 16:08

超人氣

更多 >
華裔教授涉性侵未成年少女 裁決無罪…密大商議返校

華裔教授涉性侵未成年少女 裁決無罪…密大商議返校
直擊鳳凰城「台積村」豪宅 設施全面私密性高

直擊鳳凰城「台積村」豪宅 設施全面私密性高
搭檔變愛侶… 「早安美國」人氣主播爆婚外情 遭調職

搭檔變愛侶… 「早安美國」人氣主播爆婚外情 遭調職
旅居芬蘭50歲華女考空姐 獲3航空公司錄取

旅居芬蘭50歲華女考空姐 獲3航空公司錄取
追悼會規格捧江澤民比照鄧小平 習近平背後的政治盤算

追悼會規格捧江澤民比照鄧小平 習近平背後的政治盤算