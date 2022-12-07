30元→102元 連花清瘟漲價240%…北京、杭州禁哄抬

連花清瘟被搶購一空。（取材自每日經濟新聞）

中國各地開始放寬防控，許多人擔心容易染疫，中藥製成的連花清瘟近日價格上漲，媒體報導有藥店單盒售價竟較平時大漲240%；北京 市、杭州市出手告誡經營者不得哄抬民生及防疫 用品價格。

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每日經濟新聞報導，近期以來，隨著各地疫情 優化防控政策公布，包括廣州、深圳、北京等地區在逐步放寬對退燒藥、感冒藥等管控。由中藥製成的連花清瘟繼先前缺貨後，最近出現漲價。

自從新冠疫情爆發以來，雖然醫界質疑有副作用，但連花清瘟受大力吹捧，價格均有不同程度上漲。

文章引述「紅星新聞」報導，指查看各大電商平台的連花清瘟銷售情況發現，多家藥店的連花清瘟顆粒僅剩少數幾件，連花清瘟膠囊相對較為充足。

但其中，有藥店的連花清瘟膠囊有大幅漲價情況，甚至有單盒售價達102元（人民幣，下同，14美元），較平常的30元左右上漲了240%。

網友在社群網站上留言，批評「漲價是發國難財」、「核酸公司賺完了換醫藥公司賺」。

為進一步規範本市各有關經營者價格行為，維護疫情防控期間市場價格秩序，北京市市場監管局發布提醒告誡書，提示經營者不得對糧、油、肉、蛋、菜、奶等民生商品和口罩、抗病毒藥品、消毒殺菌用品、相關醫療器械等防疫用品囤積居奇、捏造散布漲價訊息、哄抬價格。

杭州市市場監督管理局則發布通知稱，全市各醫藥用品經營者及相關單位：隨著杭州市優化調整疫情防控相關措施的出台，連花清瘟等成為消費者購買的熱門商品，價格也呈現一定程度的上漲。 為進一步規範市場價格行為，嚴厲打擊囤積居奇、哄抬物價等違法行為，維護消費者合法權益和良好價格秩序，其中，對相互串通，操縱市場價格造成商品價格較大幅度上漲的，最高可處500萬元的罰款。