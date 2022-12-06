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球星卡竄紅 1張竟賣999萬元天價 背後炒作明顯

中國新聞組／北京6日電
「球星卡」在世界盃期間被大量炒作。（取材自貝殼財經）
「球星卡」在世界盃期間被大量炒作。（取材自貝殼財經）

世界盃熱度爆棚，「球星卡」也價格水漲船高，甚至攀上了天價；業內人士提醒，天價「球星卡」的背後，哄抬、炒作因素明顯。

來源：YouTube

北京青年報報導，一張「球星卡」有的一盒666元，有的一盒2700元，裡面是6組明星卡片，拆開了有沒有心儀的足球明星、能不能回本，誰也不知道，一切全憑運氣。儘管如此，還是有一場「球星卡」直播就賣出20萬元。而在二手交易平台上，甚至有一張「球星卡」賣出了777萬元乃至999萬元價格的紀錄。

有一些投機者靠「球星卡」致富，本是小眾收藏品，不只是收藏者趨之若鶩，還吸引了一些投機者組團入場，變成了一門影響甚廣的「爆款生意」，甚至由此衍生了灰色利益鏈。

報導說，中國球迷圈子裡，以往並沒有關於「球星卡」的收藏文化。近來趁著世界杯的熱潮，借道直播和電商平台，「球星卡」迅速竄紅。從最近的情況看，不少消費者以極快的速度理解、接納、玩轉了「球星卡」，並有越玩越大、越玩越嗨之勢。在足球狂熱氛圍的烘托下，在「創富」神話的激勵下，越來越多人躍躍欲試、急急入場「買卡」。

機緣巧合的是，近年來的盲盒熱、卡牌熱，相當程度上帶起了這股消費熱潮，這也在客觀上成全了「球星卡」在國內市場的流行。從開盲盒，到拆「球星卡」，模式幾乎一模一樣，消費者無需多費工夫，就能迅速消化其中門道。事實上，確乎有不少原本是盲盒炒家，如今湧入到了「球星卡」的一二級市場中來，整個操盤手法與炒盲盒如出一轍。在投機交易中，人性其實從未改變，唯一在變的只不過是投機的標的而已。

炒「球星卡」必然也有泡沫破滅的一天。相較於所有投機交易的共性風險，炒「球星卡」還具有巨大的特殊風險。首先，國內「球星卡」交易盤很小，出貨難、變現難，風險更高。其次，「球星卡」的價值深度捆綁於球星本身，一旦球星醜聞塌房、狀態滑坡，就會極大影響「球星卡」的價格波動。

如果以投機套利發財的初衷去購買「球星卡」，那麼大概率要會失望而歸——這其中的凶險，非但是久賭必輸，簡直是十賭九輸。

足球 北京 電商

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