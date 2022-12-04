我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

白紙運動餘波 中國官方要網路平台清零相關影音

2大科技公司休戰 馬斯克：蘋果已「完全恢復」推特廣告

定速巡航故障？越野車高速路狂飆5小時 因沒油停下獲救

中國新聞組／北京4日電
汽車定速巡航功能按鈕示意圖。（取材自知乎）
汽車定速巡航功能按鈕示意圖。（取材自知乎）

又見定速巡航失效引發凌晨高速驚魂。一輛越野車日前疑因定速巡航無法解除，導致車輛失控，凌晨在湖南至廣東的高速公路上演一場長達五小時的「生死時速」。

瀟湘晨報報導，微博「905交通廣播」日前發布一則消息稱，「有一輛湘A牌號的白色越野車，因定速巡航無法解除，導致車輛失控，目前正行駛在G4京港澳高速郴州段往廣東方向，請沿線駕駛員為其讓出超車道」。三個小時後傳來消息：駕駛人在行駛400多公里後，燃油耗盡，於凌晨2時左右，在樂廣高速清遠段安全停車，駕駛人安全。

905交通廣播發布消息。（取材自微博）
905交通廣播發布消息。（取材自微博）

車主權先生事後受訪時表示，當天車子是他20歲的羅姓表弟開的，原本計畫是從長沙出發去江西宜春，但快到衡陽的時候車輛失控，無法減速，「他說開了定速巡航之後整個車子就失控了，按了開關也關不掉，剎車系統也沒有用，N檔（空檔）也掛不進去，點開關鍵也沒有用」。

於是這輛白色SUV就以110公里的時速在高速公路上行駛，所幸羅姓表弟已經報警，警車趕到後幫無法減速的他開道，沿著京港澳高速一直南下。權先生說，表弟當天上高速前已先加滿了油，行駛了近五個小時後，車子才因為沒油而在廣東清遠停了下來。

權先生表示，他已跟車輛售後聯繫，「售後說得含糊不清，說他們這邊備案了」，但未給出任何解決方案。

定速巡航功能故障是否真的會造成無法停車的狀況？南省汽車行業維修協會理事單位負責人黃先生說，就算定速巡航出故障，也不可能導致剎車失靈無法停車，因為剎車是靠傳統的機械結構，跟任何電子電路都沒有關係，「所有汽車都不可能出現這樣的問題」，除非是剎車系統壞掉了；他推測可能駕駛太慌亂了。

汽車 微博 SUV

上一則

又播反送中歌 領獎港將比T喊停 港府：有人海外「搞事」

下一則

中國6知名經濟學家呼籲 優先鬆綁經濟活動

延伸閱讀

長島轎車超速翻覆 18歲華女乘客不治

長島轎車超速翻覆 18歲華女乘客不治
18歲華女搭車遇車禍 皇后區高速路被撞身亡

18歲華女搭車遇車禍 皇后區高速路被撞身亡
年末假期出遊 北卡高速路巡警籲重視行車安全

年末假期出遊 北卡高速路巡警籲重視行車安全
中國疫情反撲 廣東搶建方艙北京強化防控

中國疫情反撲 廣東搶建方艙北京強化防控

熱門新聞

知情人士透露，中國前首富、阿里巴巴創辦人馬雲，和他的家人已在東京市中心住了將近六個月。(路透)

金融時報：馬雲已在東京低調生活近半年 興趣大變

2022-11-29 18:47
上海烏魯木齊路爆發群眾聚集聲援新疆烏魯木齊火災事件。（取材自微博）

上海數百群眾悼新疆大火死者 高喊共產黨下台 與警衝突

2022-11-26 22:02
上海出現抗議人群。(美聯社)

中國抗議潮蔓延武漢北京成都 民眾喊出反對獨裁

2022-11-27 11:14
女網紅「微小微」於機場過邊境時，護照被被當場剪掉，在直播時委屈痛哭。（取材自微博）

女網紅出國看世界盃 到機場才知護照被剪 當局「怕出去被詐騙」

2022-12-01 08:00
趙立堅與太太的生活照。（取材自微博）

痛罵西方霸權的「戰狼」趙立堅 私下小鮮肉照曝光

2022-11-29 21:22
前中共領導人江澤民在位期間，兩岸關係從試探摸索到尖銳對峙，幾度引發台海危機。（路透）

喜歡繁體字、會唱中華民國國歌 學者揭江澤民個性：最不像共產黨員的領導人

2022-11-30 16:53

超人氣

更多 >
遭公開借據打臉…汪小菲發飆嗆大S「睜眼說瞎話」：不配當孩子母親

遭公開借據打臉…汪小菲發飆嗆大S「睜眼說瞎話」：不配當孩子母親
大S公開汪小菲「親筆借據」：嫁入豪門真是穩賠

大S公開汪小菲「親筆借據」：嫁入豪門真是穩賠
錯失時機準備好 防疫鬆綁後中疫情恐「災難性激增」

錯失時機準備好 防疫鬆綁後中疫情恐「災難性激增」
隱瞞種族、不考中文、避談鋼琴…亞裔生申請名校煞費苦心

隱瞞種族、不考中文、避談鋼琴…亞裔生申請名校煞費苦心
金正恩公開處決3高中生 罪名是觀看散播韓流節目

金正恩公開處決3高中生 罪名是觀看散播韓流節目