定速巡航故障？越野車高速路狂飆5小時 因沒油停下獲救

汽車定速巡航功能按鈕示意圖。（取材自知乎）

又見定速巡航失效引發凌晨高速驚魂。一輛越野車日前疑因定速巡航無法解除，導致車輛失控，凌晨在湖南至廣東的高速公路上演一場長達五小時的「生死時速」。

瀟湘晨報報導，微博 「905交通廣播」日前發布一則消息稱，「有一輛湘A牌號的白色越野車，因定速巡航無法解除，導致車輛失控，目前正行駛在G4京港澳高速郴州段往廣東方向，請沿線駕駛員為其讓出超車道」。三個小時後傳來消息：駕駛人在行駛400多公里後，燃油耗盡，於凌晨2時左右，在樂廣高速清遠段安全停車，駕駛人安全。

905交通廣播發布消息。（取材自微博）

車主權先生事後受訪時表示，當天車子是他20歲的羅姓表弟開的，原本計畫是從長沙出發去江西宜春，但快到衡陽的時候車輛失控，無法減速，「他說開了定速巡航之後整個車子就失控了，按了開關也關不掉，剎車系統也沒有用，N檔（空檔）也掛不進去，點開關鍵也沒有用」。

於是這輛白色SUV 就以110公里的時速在高速公路上行駛，所幸羅姓表弟已經報警，警車趕到後幫無法減速的他開道，沿著京港澳高速一直南下。權先生說，表弟當天上高速前已先加滿了油，行駛了近五個小時後，車子才因為沒油而在廣東清遠停了下來。

權先生表示，他已跟車輛售後聯繫，「售後說得含糊不清，說他們這邊備案了」，但未給出任何解決方案。

定速巡航功能故障是否真的會造成無法停車的狀況？南省汽車 行業維修協會理事單位負責人黃先生說，就算定速巡航出故障，也不可能導致剎車失靈無法停車，因為剎車是靠傳統的機械結構，跟任何電子電路都沒有關係，「所有汽車都不可能出現這樣的問題」，除非是剎車系統壞掉了；他推測可能駕駛太慌亂了。