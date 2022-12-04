林書豪抱怨隔離酒店健身房「垃圾」 CBA罰款1萬

林書豪批中國封控健身房太簡陋。（取材自微博）

中國為防堵新冠疫情 ，中國男籃職業聯賽（CBA）本賽季仍採「封閉賽區」的型式。而本季效力廣州龍獅的林書豪 抱怨隔離酒店的健身 設施「垃圾」，被CBA以發表不恰當言論為由罰款1萬元（人民幣，約1424美元）。

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據中央社報導，中國為防堵新冠疫情，CBA將所有球隊集合至浙江省諸暨市的暨陽學院體育館、海亮教育園體育館。

本季林書豪不受球團重用，僅出賽4場，場均繳出3.5分、0.5籃板與0.5助攻，平均失誤則達1.3次，沒法出賽已經讓他很鬱悶，沒想到他抵達下榻的隔離飯店，看到簡陋的健身房後再也忍不住，在個人社群媒體Instagram限時動態上發文抱怨。

林書豪在限動中拍攝健身房的各項設施後補上字幕：「只有一個臥推椅、一個深蹲架、還有二張隨便擺放的椅子。」

在影片中，林書豪也指出：「你們不會相信這是健身房…我到底在哪裡，這些是什麼垃圾。」

林書豪的限動PO出後，引來不少球迷注意，隨後他也刪除了這支影片，而CBA則發出公告，指出林書豪在抵達第二階段賽區後，接受賽區屬地疫情防控管理期間，透過個人社交平台對隔離酒店相關設施發表不恰當言論，此行為違反聯賽有關規定，給聯賽和賽區造成不良影響。