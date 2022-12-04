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創業變宮鬥劇…賈躍亭踢走畢福康 法拉第未來交車跳票

中國新聞組／北京4日電
賈躍亭與畢福康。（取材自零售前沿社）
賈躍亭與畢福康。（取材自零售前沿社）

一輛車都沒能造出來的賈躍亭，把創業變成一場情節錯綜複雜的宮鬥劇？跟隨賈躍亭打天下的鐵哥們、法拉第未來全球CEO畢福康（Carsten Breitfeld）日前被董事會解除職務。在此之前，賈躍亭創辦的法拉第未來才發布公告，再度宣布跳票，並表示今年內不會交付任何新車。

自媒體「零售前沿社」報導，畢福康不久前還在努力站台，稱今年的第三季度是公司的轉折點，汽車項目和融資項目上都出現了積極勢頭。結果一轉眼，力挺法拉第未來，為之畫大餅的畢福康就被董事會踢出了公司。

畢福康曾經在寶馬工作了20年，職位最高做到集團副總裁。最出名的成果是帶領寶馬的項目團隊，用38個月的時間推出寶馬旗下首款插電混動超跑「寶馬i8」。隨著i8大賣，這位「寶馬i8之父」一舉成名。

隨後畢福康離開寶馬，下場創業。之後幾經轉展，他投奔法拉第未來。有了畢福康的加持，賈躍亭的造車夢開始顯得不那麼虛幻。不少投資者是衝著畢福康，才一次次相信法拉第未來量產成功的可能性。

此後三年，畢福康一直緊緊站在賈躍亭身旁，見證了法拉第未來的上市，也眼看做空危機、股價狂跌、賈躍亭和董事會幾番權爭。

今年4月，是賈躍亭的至暗時刻。他被投資人主導的董事會，乾脆俐落地解除執行官職務。他的心腹，也是他的親外甥，負責上市和財務事宜的王佳偉，直接被掃地出門。當時畢福康也遭到董事會的敲打，被處罰性地下調25%的底薪。

當時不少人以為，老賈終於栽在了美國的資本市場。結果5個月後，賈躍亭滿血回歸。

9月27日，遠在美國的賈躍亭發布微博宣布「他回來了」！賈躍亭重新贏得公司的控制權。

作為法拉第未來的全球CEO，畢福康自然也被認為身在賈躍亭感謝的名單內。往後幾個月，他也時常露面，代表著法拉第未來向外界傳遞聲音。

就在上周，畢福康就被賈躍亭掌權的董事會踢出了法拉第未來。事發突然，畢福康甚至連個人帳號都還沒來得及更改簡介，依然掛著法拉第未來全球CEO的名頭。也有人表示，「畢福康被罷免全球CEO職務後，仍將擔任法拉第未來的董事職位。」

一次次的跳票和宮鬥逸聞，外界普遍認為，法拉第未來真正量產交付的時刻，永遠不會到來。

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