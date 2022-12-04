撿到戒指拿去鑑定「不值錢」 江蘇男亂丟要賠逾千美元

男子撿到戒指後，鑑定不值錢後丟棄，被判賠8000元人民幣。(視頻截圖)

撿到他人物品後，因為自認不值錢就扔了，事後被失主找上門，需要承擔責任嗎？江蘇鹽城一男子就得到了一次教訓。

快科技報導，今年6月23日，一名李姓女子在健身 房健身時，把一枚戒指放在置物架上，離開時忘記取走。而四天後想起去拿回時，發現戒指已不見，隨後報警處理。

經查發現，戒指在當天被蔡姓男子拾得，李女要求蔡男歸還戒指或按原發票價格賠償，蔡某稱戒指經寄賣行鑑定為塑料戒指，他已扔進垃圾桶，無法返還，且自己也不應承擔賠償責任。

李女一紙訴狀將其訴至法院，要求照戒指原價賠償8350元（人民幣，下同，約1197美元）。

法院審理認為，蔡某拾到李女遺失的戒指，應當及時返還給李女或交由相關部門妥善保管，但其卻將戒指拋棄，造成了戒指滅失，而該戒指價值為8350元，對李女主張按此價格進行賠償的訴請予以支持。

法官指出，蔡男不僅擅自拿走戒指、給李女尋回戒指增加了障礙，還去鑑定，在誤判戒指價值的情況下直接將丟棄，損害了李女的權利，符合「因故意或重大過失致使遺失物滅失」的情形，需要承擔賠償責任。

蔡某辯稱「以為戒指是塑料的所以丟棄」，理由不能成立。

對於判決結果，也有網友表達了不同看法。有網友指出：「戒指雖是李女遺忘於此，但蔡男可以選擇不拿或者告知工作人員，他卻出於想獲利的心理，偷偷拾走並鑑定價值，結果在誤判情況下，扔掉戒指，李女的損失就該他承擔」。

但也有網友認為，「戒指遺失屬於李女保管不當，蔡男屬於拾得她人財物，在此案中需要承擔責任，但是不能承擔全部責任，遺失戒指的李女也要擔責。」