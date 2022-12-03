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丈夫器捐 3年後救了妻子…網友感動：一場愛的輪迴

中國新聞組／北京3日電
吳雲打算在杭州租房一段時間等待後續檢查完成後再回家團聚。（取材自瀟湘晨報）
吳雲打算在杭州租房一段時間等待後續檢查完成後再回家團聚。（取材自瀟湘晨報）

浙江杭州一名女子吳雲（化名），丈夫3年前因病去世，捐獻器官延續4人的生命，此後，吳雲卻不幸身患腎病，作為器官捐獻者的妻子，她優先獲得腎臟移植。吳雲的故事感動許多網友，有人說，「愛是一種輪迴，即使人不在了也依然保護著你」。

湘晨報報導，36歲的吳雲和丈夫陳剛育有二子，2019年春天，陳剛突發腦溢血、病情不斷惡化，吳雲心想，「既然丈夫救不回來，把有用的器官捐獻給有需要的人，應該也是丈夫的心願」。

陳剛去世後，捐獻了肝臟、腎臟和心臟，挽救了四位器官衰竭患者的生命。

丈夫去世後，吳雲帶著孩子回到湖南，沒想到查出了腎病。今年初，她的病情加重，只有接受器官移植才能徹底康復。吳雲說，「聽說要幾十萬元，還要等腎源，我負擔不起」。

浙江省紅十字會協調員得知吳雲的病情表示，「根據妳的情況，在浙江治療可享受移植優先權，可免收移植器官的獲取費用」。

據了解，正常的排隊等候移植，可能要等三年，甚至更長。而依據國家的政策，作為捐獻者家屬，吳雲的等候時間可大大縮短。

手術後，吳雲順利出院，只需承擔幾萬元的醫療費，從此擺脫每周三次的透析，漸漸回歸到正常生活。

吳雲說，「我的心情非常複雜，我獲得了重生，也意味著有一個家庭，失去了親人」。陳剛捐獻器官的事，吳雲一直沒有告訴孩子，她珍藏著丈夫的捐獻證書，「等孩子長大了，我會告訴他們，爸爸不僅幫了別人，也救了媽媽」。

吳雲的故事感動了許多網友，有網友建議，「各地政府應出台關愛政策，鼓勵捐獻行為，對捐獻者家庭給予更多人文關懷」。

11月30日，吳雲順利出院，漸漸回歸到正常生活。（取材自瀟湘晨報）
11月30日，吳雲順利出院，漸漸回歸到正常生活。（取材自瀟湘晨報）

手術 醫療費

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