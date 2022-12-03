女裝假孕肚 偷渡202塊晶片…中遭美制裁 地下黑市猖獗

一名假孕婦企圖用孕肚掩飾，走私202塊CPU晶片入境。（沸點視頻截圖）

中國海關日前逮捕一名裝著假孕肚的女子，並在假孕肚內查獲大量走私晶片 ；這起事件，凸顯出大陸的晶片地下黑市有多麼猖獗。

來源：YouTube

據了解，11月25日下午，一名女子身穿黃色連衣裙經拱北口岸進境珠海。該女子腹部隆起、體態異常，接受關員問詢時，言語邏輯混亂，談及身孕月份閃爍其詞。關員回憶道，「該旅客說自己懷孕大概五、六個月，可是她肚子很大，看起來像孕晚期」。

現場女性關員依規對該名女子進行查驗，發現其肚子部分有一個矽膠假體，拿掉假體後，露出用透明膠帶綁藏得嚴嚴實實的CPU和手機 。經清點，共有202塊CPU和9台手機。海關已按規定對該案作進一步處理。

一名假孕婦企圖用孕肚掩飾，走私202塊CPU晶片入境。（沸點視頻截圖）

自從2020年全球晶片荒開始影響從手機到汽車等多種產品的供應後，半導體的地下黑市已在中國湧現。這個市場裡充斥著各種二手或過時晶片，且能以原始成本的500倍價格售出。美國實施的禁止對中國出口高階半導體和晶片製造設備禁令，更是進一步擾亂中國的半導體市場。