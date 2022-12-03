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再傳防疫暴力…湘官員闖入民宅 幼童面前打屋主

中國新聞組／北京3日電
湖南瀏陽市街道辦一名幹部入民宅斥責屋主不配合防疫，進而毆打屋主後，因為引發民憤，已遭停職調查。（視頻截圖）
湖南瀏陽市街道辦一名幹部入民宅斥責屋主不配合防疫，進而毆打屋主後，因為引發民憤，已遭停職調查。（視頻截圖）

湖南瀏陽市街道辦一名幹部入民宅斥責屋主不配合防疫，進而毆打屋主後，因為引發民憤，已遭停職調查。網傳影片顯示，這名幹部當時動手毆打受害人，嚇得稚齡幼童大哭，陪同警察袖手旁觀。

來源：YouTube

中央社引述中國新聞網報導，瀏陽市委宣傳部11月30日通報稱，網傳瀏陽市荷花街道工作人員入戶溝通與當事人發生言語衝突並打人的影片，瀏陽市紀委監委已介入調查處理，涉事幹部開除黨籍、政務撤職，相關調查處理情況將及時向社會公布。

根據推特等社群廣傳的影片與訊息，受害的當事人發文指出，因物業通知要封小區大門，他在住戶群組提議不要封出口，可改派工作人員查驗雙碼，這樣既能方便業主出入，也能保證小區的安全。

物業方面並沒有回覆他的建議，之後街道辦事處的幹部由3名警察陪同登門與他溝通，因屋主家中安裝監視器，詳細記錄當時四人圍著他，為首的幹部斥責他不配合防疫，先賞屋主一巴掌又打他的頭。

陪同的三名警察全然袖手旁觀，任憑這名幹部耍官威，看來是剛學步的稚齡孩童看到屋主被打，嚇得哇哇大哭狂喊媽媽，雖然警察試圖抱離，孩子仍以幼小的身軀試圖保護受害人並抱著他的大腿。

看過影片的網友無不義憤填膺：「打人的不用追究刑事責任嗎？」、「停職，只是撓癢癢罷了」、「境外勢力太瘋狂，都發展到入戶毆打我居民了。」

經熱心網友肉搜，犯事的官員是街道辦事處社會綜合治理辦公室主任廖勇，而他往昔的斑斑劣跡也跟著曝光，像是2017年擔任荷花街道辦企業辦主任期間，因收受賄賂和侵佔補償款，曾被瀏陽市牛石仔村村民舉報。

警察 防疫 社群

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