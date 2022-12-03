許家印跳樓自殺? 恒大PO開會影片：仍在拚搏

恆大集團官網12月2日發布的該集團創辦人許家印主持會議視頻。(恆大集團官網視頻截圖)

中國社群媒體2日廣泛流傳恒大創辦人許家印自殺的消息，恒大集團 當晚在官網發布許家印主持會議的影片，破除謠言，但恒大危機仍未解除，恒大汽車 業務仍然面臨裁員和拖延工資的壓力。

自由亞洲電台報導，中國恒大集團爆發債務危機後困境仍未解，2日網上傳出許家印不堪壓力跳樓自殺，恒大不但否認，當晚還在官網發表許家印2日主持保交樓工作專題會議的文章，並附上會議相片和視頻。

視頻中的許家印沒有戴口罩，坐在會議桌主位，向員工重點總結今年以來的復工 復產保交樓情況，要求確保完成全年保交樓任務。視頻中的他說：「集團在今年1至11月實現交樓25.6萬套，2022年全年要力爭完成30萬套的交樓。這個月還剩29天，時間緊、任務重，恒大全體員工要堅定不移地履行主體責任、永不放棄地努力拚搏，確保完成全年交樓任務。」

紅星新聞報導，恒大集團一名高管表示，會議現場，許家印「有些憔悴」，「復工復產這麼多事兒，恆馳5（恆馳旗下汽車產品）的表現又一般，車廠那邊也不盡人意，債務處理也比較困難。」

自由亞洲電台報導，2日稍早，恒大內部人士在網上貼出群組聊天紀錄否認自殺傳聞，稱下午許家印還發出語音訊息，要求加強復工復產。網上也出現一說法指，許家印跳樓是「演戲給債主看」，並流傳一張大樓下舖有軟墊的照片，但無法核實。

頂端新聞報導，有恒大內部人士說，「以我們共同對許的判斷，不管發生什麼，他都不會自殺。」

報導指出，旅美經濟學者、股票投資管理人鄭旭光表示，中國政府有望鬆綁「清零」政策，進一步推動經濟發展，雖然恒大集團仍在房地產低迷的周期，但這對恒大和許家印來說都是好消息。他幽默形容，許家印若在此時自殺「像是在辛亥革命前跳樓一樣」，選錯時機。

即便如此，恒大集團的債務危機仍未完全解除。據路透報導，恒大汽車推出的首款「恆馳5」電動車，因為缺乏新訂單而暫停生產。此外，恒大汽車業務也傳出要裁員及停發工資，香港媒體「鳳凰網」報導恒大汽車集團總部要解散，其廣州車廠已售予國資車企，內部要求全部員工在今年12月底前搬往天津。但有內部人士向中國媒體稱，該消息不實。