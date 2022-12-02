路見男打女 山東男勸阻遭報復身中19刀不治

崔俊程被認定為見義勇為。（取材自北京青年報）

2021年3月17日晚上，路邊一男子打罵女性，路過的山東泰安小伙崔俊程看到上前勸阻，遭到對方報復，身中19刀身亡。山東省泰安市政法部門日昨發布公示，崔俊程的舉動將被認定為見義勇為行為。

北京 青年報報導，「看到有人毆打女性，兒子憑著善良的本性上前制止，沒想到釀成了一場悲劇。」這是山東泰安崔先生在自媒體講述兒子遇害過程的一句話。

2021年3月17日，在泰安市某培訓機構上轉本班的崔俊程，晚上和往常一樣給女朋友送吃的，但在回宿舍的途中，看到一男一女爭吵，男子對著女生踹了一腳。

崔先生說，「兒子見狀快步過去呵斥男子，問他怎麼能動手打女生呢？」崔先生講述自己所了解的事發經過，「那名打人的男子說了讓我兒子等著瞧」。崔俊程返回到宿舍門口時，遇到了拿著匕首的行兇者，最終身中19刀，崔俊程往醫搶救後終因傷重不治離世。

泰安市委政法委、泰安市社會治安見義勇為獎勵基金會向社會徵集意見，通過審核認定崔俊程所做的事情是見義勇為行為。

「今年春季，兇手（劉某）一審被判處死刑，他上訴之後二審開庭，判決還未下達。」崔先生說，兒子的行為將被認定為見義勇為，是對死者的一個告慰。「期待二審判決結果早點下來，我認為殺人者就應該償命。」

崔先生說，兇手的家屬曾經找到他準備道歉，他拒絕接受；而那名被救的女孩和家屬沒有任何感謝或者慰問的話語，「（我兒子）付出生命了，她連個致謝的話都沒有。」他正在考慮是否要討一個說法。