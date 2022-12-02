北京藏家9宋瓷想捐故宮稱被騙走 被疑悔捐「自導自演」

涉案藏品。（取材自紅星新聞）

北京 汪姓骨董收藏家自稱收藏九件宋代瓷器原本要捐給故宮，但被某大型跨國公司謝姓副總裁「借」走未歸還，其中南宋官窯粉青釉八方貫耳壺就價值逾2億（人民幣，下同，約2800萬美元），他已報警。有人質疑他是因反悔捐出才「演戲」，汪男否認，表示只要尋回就會捐贈。

涉案藏品。（取材自紅星新聞）

紅星新聞報導，汪姓骨董收藏家的親友劉男說，汪男多年前發現一批清宮舊藏宋瓷珍品流落海外，花費大量財力和精力將這批瓷器陸續帶回國內。四年前，汪男經朋友介紹認識一位自稱是某大型跨國公司副總裁的「謝某」，兩人逐漸建立了信任。2017年，「謝某」請汪男拿出一部分藏品由兩人共同成立博物館 ，但因「謝某」看中的幾件藏品已被汪男許諾捐贈給故宮博物院作罷。後來，「謝某」再提出希望借汪男的九件宋代瓷器用於展覽，並分兩次向汪男轉帳共計4000萬元「保障金」以表誠意。基於對「謝某」的信任，汪男將九件宋瓷藏品陸續交出，兩人沒簽任何憑證。

三個月後，因故宮博物院詢問汪男捐贈一事，汪男便聯繫「謝某」問及展覽進度，「謝某」稱展覽還在籌備中。汪男隨後又多次聯繫催促其歸還藏品，對方均找理由推託。此後，「謝某」失聯。汪男及家人託人聯繫到「謝某」自稱的某跨國公司，同名的謝姓副總裁回復稱並不知此事，才發現「謝某」是冒充副總裁的騙子。

涉案藏品南宋官窯粉青釉八方貫耳壺。（取材自紅星新聞）

劉先生說，被「謝某」「借」走的藏品，包括南宋官窯粉青釉八方貫耳壺、南宋官窯翠青釉六瓣葵口盤、宋哥窯周素尊、北宋汝窯天青釉高足杯等。經專家鑑定均為真品，以南宋官窯粉青釉八方貫耳壺最為珍貴，該壺口沿內側鐫刻清乾隆皇帝隸書五言御題詩「再詠官窯兩耳壺」，劉先生說，市場價格預計在2億元以上。

涉案藏品南宋官窯粉青釉八方貫耳壺上的題詩。（取材自紅星新聞）

劉先生透露，原本這件南宋官窯粉青釉八方貫耳壺按計畫將捐贈給故宮博物院，因為「謝某」的事情擱置。此前，汪洋先生曾無償將「龍形石」等珍貴歷史文物捐贈給故宮博物館。

原本說好捐給故宮的文物，是不是汪男不想捐了，所以上演了這麼一齣戲碼？面對質疑，汪男家人回應稱，無意捐贈不需要如此周折。「我們希望東西找到後還能捐給故宮博物院，兌現我們的承諾。」