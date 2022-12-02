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新一輪足球界反賭掃黑 李鐵供出踢假國腳 張鷺被銬走

中國新聞組／北京2日電
有傳聞稱前國腳，深圳隊主力門將張鷺被帶走。（取材自直播吧）
有傳聞稱前國腳，深圳隊主力門將張鷺被帶走。（取材自直播吧）

國足前主帥李鐵被湖北省紀委監委帶走接受調查後，多位足球媒體人透露，李鐵已供出三名前中國男足國腳參與打假球，其中一人是前國門張鷺，已被帶走，另兩人沒透露姓名。

此後，有人爆料，稱帶走的兩人是深圳隊的姜至鵬和裴帥，但姜至鵬隨後在朋友圈和微博發文闢謠，裴帥也在朋友圈同姜至鵬進行了互動，力證自己的清白。

來源：YouTube

綜合媒體報導，對於張鷺被帶走的細節，足球報記者李璇透露：張鷺確實被帶走調查了，他是在深足在晉江的酒店駐地被帶走的，還是湖北方面的人，據說當時有當地警方協助，為了確保安全把人帶走，還給他戴了手銬和其他設備。張鷺這次被協查跟李鐵案有關。具體情況還是以警方最終通報為準。

此外，解說員袁甲也透露了此事的細節：「從中超的晉江賽區直接帶走的，前國門，在遼足有過效力，就差直接報身分證號了。中國足球新的一輪反賭掃黑算是拉開帷幕了」

張鷺此次被帶走，最大的可能是2019年中超保級戰武漢對天海打假球，此役武漢隊2：1擊敗天津天海。

據報導，張鷺曾以第三門將的身分入選過國家隊。此前張鷺有過不少負面新聞，最轟動的一次是2019年9月18日，他因為酒駕被天津警方以涉嫌危險駕駛罪被刑事拘留，後被拘役四個月，被中國足協禁賽一年。目前張鷺效力於深圳隊，是球隊主力門將。如果被帶走一事為真，就是張鷺第二次面臨刑事處罰。

足球 中超 武漢

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