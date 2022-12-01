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暖心？康巴什區-23℃不做核酸 怕民眾戶外排隊凍到

中國新聞組／北京1日電
相關推文截圖。（取材自時代財經）
相關推文截圖。（取材自時代財經）

寒潮來了，內蒙古鄂爾多斯市康巴什區隨之「出圈」。這源自於一份當地所發標題為「明日也冷，不做核酸」的通告，原因是考量近日啟動寒潮III級應急響應，最低氣溫可達零下23°C，官方認為「現在讓群眾去做核酸太寒冷了」，於是連兩天發通告提醒民眾。通告引發廣泛關注，不少網民稱之為「最暖城市」。

來源：YouTube

康巴什區衛健委工作人員表示，「便民核酸點一般在戶外，現在讓群眾去做核酸太寒冷了」。冬季來臨，氣溫將繼續下降，此後如何解決這個問題，「這個我們也正在研究」；相較於早前新疆哈薩克牧民成千上萬牛馬被集中隔離，孔雀被捆住進行核酸採樣，接著大批牛羊疑因封控無法轉場被凍死，康巴什區此舉收穫無數點讚。

綜合媒體報導，內蒙古鄂爾多斯市康巴什區宣傳部的官方微信「康巴什發布」發文，標題為「明日也冷，不做核酸」。之所以用「也」，是因為11月28日深夜，康巴什發布的一則「明日寒潮，停做核酸！」

不過，推文在網絡上廣為流傳，其「非要群眾上傳點啥，此圖就上傳這個吧」的通知引來不少網友關注，相關推文現已刪除。

據鄂爾多斯氣象部門29日下午發布天氣預報，該市最低氣溫繼續下降，最高氣溫開始上升，-23至-11℃。鄂爾多斯市氣象局康巴什區氣象分局已啟動重大氣象災害（寒潮）III級應急響應。

中央氣象台繼續發布寒潮橙色預警，圖為敦煌市鳴沙山月牙泉景區工作人員在清理積雪。（...
中央氣象台繼續發布寒潮橙色預警，圖為敦煌市鳴沙山月牙泉景區工作人員在清理積雪。（新華社）

據國家政務服務平台，目前鄂爾多斯市有高風險地區26個，而康巴什區屬於常態化防控地區。據百度新冠疫情實時大數據報告，自2020年疫情以來，除無症狀感染者外，鄂爾多斯市累計確診病例為419例。

當地疫情傳播鏈清晰，也沒有發生社區傳播，無須開展區域全員核酸檢測。臨時暫停核酸的措施調整，符合優化疫情防控「二十條」措施要求。

康巴什區是一座荒原上崛起的新城，2006年，鄂爾多斯市將市政府駐地遷址康巴什新區。早在十年前，鄂爾多斯因煤炭收穫大量財富。受煤炭行情、民間借貸危機等因素影響，鄂爾多斯樓市在2011年轟然跌落。這些年來，康巴什區已開始蛻變。在此次出圈之前，康巴什已是內蒙古有名的「網紅之城」。

康巴什文創雪糕。（取材自康巴什發布）
康巴什文創雪糕。（取材自康巴什發布）

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