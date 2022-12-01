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「張珊珊」非「張姍姍」…要網紅刪文道歉 不然提告

中國新聞組／北京1日電
近日，核子基因引發的多家公司高管「張姍姍」事件引發關注。圖為深圳核子基因總部。（取材自每日經濟新聞）
近日，核子基因引發的多家公司高管「張姍姍」事件引發關注。圖為深圳核子基因總部。（取材自每日經濟新聞）

近日，有網友發現一名叫「張姍姍」的女子，在全國註冊了35家核酸檢測機構，哪裡有她的公司，哪裡疫情爆發。沒想到，自媒體博主「談今說事」發布一篇名為《張珊珊委託律師聲明：所有媒體立即刪除文章，三日內公開賠禮道歉》的文章，文中提到包括自己在內的「很多媒體收到了張珊珊的委託律師聲明」，被要求刪除侵權信息、消除影響並公開致歉。

來源：YouTube

山東商報報導，該「律師聲明」為北京市京師律師事務所「依法接受委託人張珊珊女士的委託，指派李源律師就近日在互聯網上出現的侵犯張珊珊女士姓名權、肖像權、隱私權及名譽權事宜」發布。

該「律師聲明」中指出，部分網絡媒體發布的題為《她在全國註冊了35家核酸檢測機構，哪裡有她的公司，哪裡疫情爆發》的文章和博文，將委託人「張珊珊」的形象照片、姓名工作單位和職位與相關討論中提到「張姍姍」進行對應展示，以致令讀者認為委託人「張珊珊」與相關核酸檢測機構存在關聯，進而對委託人產生誤解或負面評價。

「律師聲明」中明確提到，委託人「張珊珊」與網絡上熱議的與數十家核酸檢測機構相關的「張姍姍」並非同一主體，並要求發布相關內容的自媒體立即刪除相關信息，發布不少於7日的公開致歉聲明等。

據了解，網上確實有許多將「張姍姍」與「張珊珊」相混淆的情況存在。律師表示，委託人是天眼查的前高管張珊珊女士，與和幾十家核酸檢測機構相關的張姍姍，沒有任何關係。

檢測 疫情 北京

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