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核酸機構疑「傳授造假」 石家莊警方抓人

中國新聞組／上海1日電
一段疑似某核酸檢測機構內部開會教授「核酸造假」的視頻近日在網絡上流傳。石家莊警方稱已「抓走了人正在審」。（視頻截圖）
一段疑似某核酸檢測機構內部開會教授「核酸造假」的視頻近日在網絡上流傳。石家莊警方稱已「抓走了人正在審」。（視頻截圖）

一段疑似某核酸檢測機構內部開會教授「核酸造假」的視頻在網絡上流傳。11月30日下午，石家莊市長安區高營鎮政府一位工作人員介紹，事發後，當地警方就來此檢查，「抓走了人正在審」。具體帶走誰，該工作人員表示不清楚，當地公安會處理並公布後續結果。

來源：YouTube

澎湃新聞報導，視頻中，一名身穿黑色上衣的男子聲稱，「千萬別在小區做核酸，他們現在都造假，你明白嗎？方艙醫院介紹一個人進去獎勵3500。現在又建了好多方艙醫院，裡面都沒有住滿，就想著讓大家都進去」。另一男子應和稱，其弟弟就是當天被拉走的。

黑衣男子聲稱，他們是石家莊的核酸檢測機構，並多次「提示」在場員工，如果抗原檢測出現問題，一定別做核酸，如果要去做核酸，一定要提前聯繫他，他可以找相關人員「讓結果為陰性」。

該男子叮囑，「有頭疼腦熱的人，提前報備給我，別到時候做了核酸，流調電話打來，都給弄起來了。已經拉走了2個。我再說一遍，如果有感冒發燒等症狀，趕緊偷著告訴我，可以的」。

石家莊市長安區回應，當地已關注到相關情況，目前公安機關已經介入調查，結果出來會公布。對於該機構是否有陽性感染者，該負責人稱正在調查，尚不清楚。

醫護人員在石家莊市一小區為一名嬰兒進行核酸採樣。示意圖。（新華社）
醫護人員在石家莊市一小區為一名嬰兒進行核酸採樣。示意圖。（新華社）

檢測 公安

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