防疫20條後…民眾憂醫療擠兌 搶購呼吸機

四川成都，工作人員在為市民進行核酸檢測。（中新社）

中國疫情 升溫之際，官方公布縮短隔離日數的優化防疫 20條後，民眾擔心確診者增加導致醫療擠兌，紛紛自購呼吸機及氧氣機。分析認為這反映民眾對政府醫療體系沒有信心。

中央社引述金融時報（Financial Times）報導，有超過12間網路醫療設備公司表示，自從官方公布優化防疫20條，當中包括縮短入境者及密切接觸者的隔離日數後，有關檢測及治療新冠的醫療儀器的銷量急升。

杭州私募基金負責人黃先生告訴金融時報，指優化防疫20條公布後數小時，他花了4000元（人民幣，下同，約56美元）購買了一部呼吸機，及1000元購買一部氧氣機放在家中，給74歲的父親有需要時使用。

他說，醫院無可避免會因有大量病人而床位不足，如果父親患病被急診室拒診，他要確保父親在家中有合適治療。

南京工程師張先生也花了9000元購買一部呼吸機及氧氣機，讓父母有需要時使用。

中國最大社群平台微信的數據顯示，優化防疫20條公布後，呼吸機、氧氣機和血氧儀的搜索量激增了約90倍。

總部位於重慶的西南證券在一份報告中估計，如果中國放鬆清零防疫政策，多達1200萬個家庭可能需要購買呼吸機和氧氣機。

在這背景下，民眾越來越擔心對於拯救生命的醫療服務和設備的需求將會激增，尤其是在上海等大城市以外的地方。

報導表示，分析認為，當中國多地爆發疫情，民眾對醫療設備的私人需求增加，反映了對國家的醫療體系沒有信心。

美國外交關係協會（Council on Foreign Relations）全球衛生問題高級研究員黃嚴忠表示，大家普遍相信，如果中國最終政府放棄清零政策，醫院將會被攻陷。民眾想為最壞的情況做好準備。

全球風險諮詢機構Control Risks的專家吉爾霍姆（Andrew Gilholm）表示，中國多地出現社會抗議，顯示習近平為首的政府缺乏「順利或可預見」的清零退場選擇。

吉爾霍姆表示，地方政府將祭出一些針對性的放寬措施，中央政府將繼續研究放鬆政策，但他們不會，也不能冒險被看到，突然放棄國家政策來回應民眾抗議帶來的壓力。他說，任何失誤都可引發更多抗議。

報導指出，雖然Omicron病毒變異株引起的重症及死亡較之前的病毒株少，但中國有差不多三分之一的60歲以上老人未完成接種3劑疫苗 ，所以Omicron病毒變異株對中國仍是個威脅。

不過，廣州中山大學的公共衛生學者陸家海認為，民眾不需擔心，接種加強劑有助老人在疫情中保持健康。

另有專家表示，當越來越多老人接種疫苗，中國的醫療體系能應付疫情。