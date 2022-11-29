15歲生校園蒸發45天 父母追3疑點透露逐漸絕望

胡鑫宇父母在校門口拿著「還我孩子」的啟事。 (取材自自媒體「晴蕊教育」)

截至28日，江西省鉛山縣致遠中學15歲學生胡鑫宇已失蹤45天，警方啟用搜救犬、熱成像等多種技術手段，甚至抽乾校內水池和化糞池，仍無所獲。網傳胡失踪是因學習吃力，家屬不認同並再次發聲，言語透露絕望。媒體則提出三疑點，為什麼孩子半個月前透露「想哭」？消失的錄音筆及監控日誌也是關鍵。

來源：YouTube

綜合媒體報導， 11月14日，鉛山縣委宣傳部發布情況通報，10月14日鉛山縣致遠中學高一學生胡鑫宇失聯後，縣委、縣政府立即組織公安 、教育 等部門開展搜尋和調查工作。鉛山縣公安局110指揮中心工作人員說，警方至今仍在搜尋，目前並無進展，具體案情不便透露。

胡鑫宇是今年9月1日入學致遠中學，入學第一個星期後，他曾和母親通話，指校園生活體驗不錯，想不到，入學剛滿一個多月胡鑫宇就失踪了。

胡鑫宇的舅舅李先生說，9月27日中午曾目睹了胡鑫宇母子二人的一次通話，胡鑫宇告訴母親，「想哭，有點不想上學」，並哭了一會。

胡鑫宇告訴母親，最近對學校生活適應得不太好，在母親再三追問下，胡鑫宇支支吾吾回答，「可能是因為窗簾太亮了。」

10月4日，胡鑫宇要求哥哥幫他購買一支錄音筆。10月9日收到錄音筆後，他給母親和哥哥打了電話，告知錄音筆已收到。那也是胡鑫宇「最後」一次和母親通話。

胡鑫宇失蹤前監控影像。(視頻截圖)

10月14日傍晚17時，胡鑫宇吃過晚飯回到宿舍。通過監控錄像看到，這期間胡鑫宇曾兩次登上宿舍五樓的陽台。胡鑫宇最後的監控影像，是當晚17:49出現在了宿舍一樓的門口處。

李先生說，宿舍樓至教學樓有約百米的距離，從宿舍門口出來後會先經過一個籃球場，而後走過約十幾米的路程到達教學樓，然而這段路程存在約十幾米的監控盲區，因此無法通過監控畫面獲知胡鑫宇失蹤後的踪跡。

宿舍樓至教學樓距離約百米，家屬質疑校方監控存在盲區。(視頻截圖)

事發後，家屬翻看胡鑫宇宿舍，發現胡鑫宇的飯卡和錄音筆消失。如今，家屬質疑的主要焦點之一，在於學校存在監控盲區及監控日誌疑似缺失。

李先生說，他們查看監控發現，事發當晚24時至次日凌晨2時，校長和班主任都先後到達過監控室。

李先生說，監控室中六台主機，其中五台主機的監控日誌均缺失，只有15日凌晨1時之後的監控日誌有登錄記錄。

對此，校長胡冬旺在接受媒體採訪時曾否認了家屬這一說法。胡冬旺表示，「校園監控記錄不存在消失的情況，目前這起事件已進入警方調查了，我們有的證據都已提交警方。」

如今，李先生仍有一些困惑，未成年人失蹤40多天警方為何不予立案？對於校園存在監控盲區，校方是否負有法律責任？

胡鑫宇的父母尋找兒子再次發聲。( 取材自自媒體「晴蕊教育」)

失踪時間越長就越不好尋找，而胡鑫宇安全的可能性也就變更小。在失踪的第26天胡母就曾發聲，還在寄希望於胡鑫宇是自己離開的，然後可以安全的回來，可隨著時間的流逝，胡母的心態也在逐漸崩潰中，甚至已經不再覺得胡鑫宇還好好的活著。