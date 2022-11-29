涼山少女「撿瓶掙學費」…擺拍的 博主給100元誘導拍攝

涼山少女撿垃圾掙學費視頻，涉嫌造假。（取材自封面新聞）

近日一名小女孩天黑還在撿瓶賣錢、只為交學費的視頻，賺了不少網友熱淚，但被踢爆是博主給錢後拍的，只為博取眼球、吸引流量。

來源：YouTube

封面新聞報導，視頻中，博主夜晚開車遇到一個撿廢瓶子的女孩，女孩自述「走了一個半小時，每天放學後都撿廢瓶子，賣錢交學費。」撿瓶子是為了「要為我的家分擔一點」，當博主給她食物時，阿月表示「想把這些留給我媽媽吃。」隨後，視頻博主開車將阿月送到家門口，並給了她一件飲料和100元錢，讓她交學費，「買點東西吃，或者買文具也好。」

視頻中小女孩阿月（化名）的樣子，讓不少網友直呼「看了真心酸」；但阿月的姊姊說，「視頻拍攝者給了妹妹100塊錢和一些飲料，視頻內容都是對方教的，現實裡沒有撿垃圾掙學費這回事。」

報導說，阿月今年15歲，家住涼山彝族自治州美姑縣牛牛壩鎮。阿月的姊姊說，視頻中「父親去世和母親改嫁」是事實，但「撿那個瓶子是假的」。阿月確實有兩個姊姊和兩個弟弟，兩個姊姊已結婚，阿月跟著母親和繼父、弟弟一起生活，「家裡的新房子修了四五年了。」

「拍攝視頻那個人過來跟妹妹說，以後妹妹的學費都由他來交，然後給了妹妹100塊錢和飲料。」阿月的姊姊說，「視頻是按照那個人的意思拍的，說的話也是那個人教的。」可能是父親去世後，妹妹確實很想為家裡分擔，所以答應拍攝視頻，但是現在對方的什麼聯繫方式也沒有留。

阿月的班主任羅志強表示，現在學生讀書沒有學費和學雜費，學校一日三餐也是免費的，「我們屬於寄宿制學校，阿月平時也住校，所以根本不可能每天去撿瓶子掙學費。

牛牛壩鎮黨委書記許斌和鎮長曲比古日也說，阿月撿垃圾掙學費等情況均不屬實，屬編造虛假信息博取眼球吸引流量，將前往當地派出所報案。