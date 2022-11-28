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10歲女兒不肯補課…母裝攝像頭取證 逮到狼師真面目

中國新聞組／北京28日電
審判現場。（取材自紅星新聞）
審判現場。（取材自紅星新聞）

成都一位母親在得知10歲女兒被30多歲男家教觸碰隱私部位後，冷靜將攝像頭裝進女兒補課的房間，完整記錄對方的犯罪證據。也正是因為這一份關鍵的錄像證據，最終讓狼師獲刑5年。

紅星新聞報導，去年12月，黃穎聘請校外培訓機構老師李華為10歲女兒小雨（化名）及另外兩名與小雨年齡相仿的男孩補課，補課地點在一同參與補課的另一位男孩家裡。但沒想到就是在補課的房間內，女兒竟然遭到了李華的猥褻。

據該案主審法官何麗稱，補課後不久，小雨就向家長表明自己不願再上課，由於當時小雨未談及具體原因，家長並未重視。今年5月，當李華再次猥褻小雨時，在長期積累的恐懼下，小雨哭著向媽媽提及自己不願繼續上課的原因。原來在上課期間，李華曾不止一次隔著衣物觸碰小雨隱私部位，讓她感到非常難受。遭到猥褻後，小雨性格也從以前的樂觀向上變得內向膽小。

得知此事後，黃穎憤怒不已，家人也商量如何讓對方得到應有的法律制裁。他們悄悄在小雨補課的房間內安裝攝像頭，記錄李華那隻伸向女孩的惡手。在固定證據後，小雨家人向當地公安機關報警，在鐵證面前，李華如實供述了自己的罪行。

法官何麗介紹，家屬在房間內安裝監控攝像頭，攝錄下關鍵證據，證明李華對小雨實施猥褻的犯罪事實，這是該案定罪中最為關鍵的一步。

最終，法庭以猥褻兒童罪判處被告人李華有期徒刑5年；法官考量其利用職業便利實施猥褻未成年人犯罪，根據「關於落實從業禁止制度的意見」的規定，對其適用從業禁止，禁止其從事密切接觸未成年人的工作。

據了解，該案也是「關於落實從業禁止制度的意見」出台後，成都「終身禁業」第一案。

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