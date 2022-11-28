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李鐵被曝給球員漲薪至600萬 切走300萬

中國新聞組／北京28日電
李鐵成為中國國家男子足球隊首位被調查的主教練。（中新社資料照片）
李鐵成為中國國家男子足球隊首位被調查的主教練。（中新社資料照片）

中國國家足球隊前主帥李鐵因涉嫌嚴重違法遭湖北紀檢調查，知名足球記者賀曉龍對李鐵案件發文解讀，其中透露了多個相關內幕。有傳聞稱，李鐵曾給某位年輕球員年薪從200萬（人民幣，下同，約27.9萬美元）漲到了600萬，李鐵的經紀公司從600萬中切走了300萬。

新浪體育報導，李鐵的經紀公司一直想簽戴偉浚，李鐵治下，戴偉浚從未進入大名單，李霄鵬執教時，戴偉浚獲得出場機會，表現頗受好評。

賀曉龍表示，儘管李鐵在國家隊時搞的這套權錢交易要比俱樂部時影響惡劣，但要論金額，李鐵在武漢卓爾的一些違法行為更令人怵目驚心。

除了在武漢身兼主教練、總經理大權獨攬，他的經紀公司還簽很多武漢球員。有傳聞稱，李鐵曾給某位年輕球員年薪從200萬漲到了600萬，李鐵的經紀公司從600萬中切走了300萬。

作為對比，NBA經紀人一般從球員工資收入裡拿到4%的提成，足球經紀人一般是5%到20%，李鐵這筆分成拿到了50%。這一行為如果球員還滿意，俱樂部老闆肯定會炸鍋。賀曉龍表示，李鐵案東窗事發，很大程度上是因為他把武漢俱樂部老闆惹急了。

據報導，賀曉龍談到，武漢俱樂部投資人之所以忍無可忍，原因有三：

一是李鐵和國家隊簽約後，武漢和他簽了一份3000萬年薪的合同，讓他在國家隊時繼續遙控俱樂部事宜。

二是2021年武漢俱樂部經營欠佳，開始拖欠工資，足協還出面替李鐵討薪。武漢方面非常傷心：給你這麼高年薪，把你當自己人看，討薪可以，能不能不要拿上級主管部門壓我？

三是今年武漢俱樂部因為沒有按照承諾解決欠薪問題，中國足協按照有關規定準備處罰武漢俱樂部，導致武漢投資人開始掀桌子，掀桌子的底氣來自於手裡掌握著李鐵的黑材料。武漢的投資人也是武漢著名富豪，不是一個被李鐵隨意把玩的傻子。

武漢 足球 投資

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