靠發國難財上市？ 中國250核酸檢測機構涉造假被查

中國爆出250家核酸檢測機構對檢測數據造假，導致檢測永遠做不完，人不夠多就拿魚蝦蟹與動物做檢測，檢測機構甚至包括數家上市公司，目前正在接受官方的調查。（中新社）

多個省份近日開展核酸機構排查，多達250家核酸檢測 機構因頻繁造假，被有關部門責令整改；另有26家機構自行或被責令暫停核酸檢測業務。其中華大基因、蘭衞醫學等上市公司更是名列其中，引發關注。網上更出現要求管管「發國難財的黑心公司」。

根據自媒體文章指出，全中國地級市有270多個，相當於每個地級市就有一家核酸檢測機構造假。文章並質問，「為什麼越防控疫情越失控」，「要麼是防不住了，要麼是在造假」。

文章又稱，由此不難看出衛健委被核酸檢測機構綁了架著烤著，「老鼠都沒了，貓就失寵了，貓糧就沒有了」、「把下雨的權力交給賣傘的人，他就天天下雨」。

文章直指核酸造假機構或多或少與地方一二三把手們有千絲萬縷的聯繫，一些機構的背景更涉及官幾代、紅幾代、商幾代、權幾代，「巧妙地利用身分與權力槓桿，迫使地方決策者就犯，甚至狼狽為奸。」

值得注意的是，A股新冠檢測板塊有67間上市公司，總營收 達到2516億元（人民幣，下同，約351億美元），淨利潤 728億元。當中，更有公司在半年報中創造了淨利潤增速27728%，令人咋舌，有網民發聲要當局查查是否有弊端。

輿論發酵後，上交所和深交所對核酸企業上市的事情表態了，「要堅持從嚴審核，尤其是企業的可持續經營能力」。人民財評也忍不住發聲：禁止核酸檢測公司上市。但是，從嚴顯然不能平息大家的情緒，畢竟發國難財的同時還要割韭菜，實在有點過於喪心病狂了。