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李鐵被查出在一家銀行存款超1億 與收入不符

中國新聞組／北京28日電
在瀋陽五里河附近的公園內，李鐵的雕像（前）被拆除拉走。(取材自微博)
在瀋陽五里河附近的公園內，李鐵的雕像（前）被拆除拉走。(取材自微博)

中國國家足球隊前主帥李鐵因嚴重違法受查，多位媒體人指稱，李鐵除在美國有豪宅，光在一家銀行存款就超過人民幣1億元（約1395.6萬美元），與其收入不符。媒體也關注調查是否會掀起中國足壇新一輪反腐風暴。此外，醜聞爆發後，瀋陽五里河李鐵雕像也被拆除拉走。

來源：YouTube

綜合媒體報導，隨著官方正式公告李鐵受查，多位中國媒體人也指稱他違法的更多訊息。其中媒體人李平康表示，李鐵在瀋陽一家銀行的存款就已經超過1億元。從一個教練的角度來講，中國恐怕沒有哪位教練有這樣的財富累積。

媒體人冉雄飛也表示，李鐵涉嫌嚴重違法主要是經濟犯罪，涉案金額數億元，據悉紀委聯合調查組已經在對李鐵的資產狀況進行審核與調查。李鐵已經被相關部門定性為「嚴重違法」，這種定性相關刑期基本十年起步。

冉雄飛表示，李鐵的海外資產除了近年在美國購置的豪宅，早些年在英國利物浦周邊也有布局，據悉李鐵的海外資產都是用其家屬或其他女性朋友的身分購買，目前還不在清查之列。

新浪微博認證帳號「唐哲同學」稱：「據傳，李鐵擔任國足主教練期間涉嫌利益置換，球員需要交錢才能獲得入選國足大名單，甚至上場資格也在他的買賣範圍。另外，他還涉嫌踢假球及以國家名義謀取私利。」

距離2009年中國足壇反賭掃黑風暴已有13年，引發外界關注的是，李鐵被查會不會掀起中國足壇新一輪「反腐風暴」？

在前往國足執教之前，李鐵在武漢、河北以及廣州都有過較長時間的任職經歷，而華夏幸福與恆大也恰好就是金元時代揮金如土的代表，特別是在華夏幸福沖超的過程中，場內外一些現象曾引發過大連一方俱樂部的申訴和抗議。因此若對李鐵的經濟問題展開全面調查，恐怕牽扯面會非常之廣，在足壇引發新一輪地震。

2001年10月7日，國足在瀋陽五里河體育場戰勝阿曼首次晉級世界盃，當地因此為隊員和米盧教練塑像。2002年世界盃預選賽期間，國足在五里河取得四場勝利，五里河由此被譽為中國足球的福地，雕像也一度成為該地段的標誌物。隨著李鐵涉嚴重違法消息被披露，其雕像27日也被拆。

風暴 足球 世界盃

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