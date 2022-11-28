「核子華曦」實控人3個月註冊16家核酸機構 全網急尋張姍姍

「核子華曦」在多地有公司，部分近三個月內成立。 (取材自北京青年報)

將核酸結果陰性錯錄為陽性，剛成立3個多月的檢測 機構蘭州核子華曦實驗室惹議。其相關公司背後大股東實際控制人張核子被指今年密集在3個月內註冊16家「核子華曦」，高管「張姍姍」更與35核酸機構有關聯，「哪裡有張姍姍的公司，哪裡就有疫情 」，背後疑有龐大利益，全網「急尋張姍姍」討說法。

據蘭州市衛健委25日發布的情況通報，蘭州市七里河區24日轉運陽性感染者時，發現個別健康碼顯示陰性。經核查，是蘭州核子華曦實驗室人員錯錄造成，暴露出蘭州核子華曦實驗室審核把關不到位，將依法對蘭州核子華曦實驗室予以嚴肅處理。

蘭州核子華曦實驗室頓時成為關注焦點，網傳涉事公司關聯企業西寧核子華曦醫學 檢驗實驗室有限公司也參與了西寧市核酸檢測工作，但被西寧官方否認。不過這引來了許多媒體和網民的好奇，紛紛深挖涉事公司的背景。

第一財經報導，蘭州核子華曦醫學檢驗實驗室有限公司註冊於8月8日，西寧核子華曦醫學檢驗實驗室有限公司成立於11月12日，背後的唯一大股東都是深圳市核子基因科技有限公司，實際控制人為張核子，在中國共有30多家「核子華曦醫學檢驗實驗室有限公司」。

統計顯示，核子基因僅在今年就在多地註冊16家「核子華曦」，時間大多集中在近三個月。不僅有新註冊，核子基因還將兩家公司更名為「核子華曦」，並在經營範圍中增加「檢驗檢測服務」。

除了張核子，還有一個神祕人「張姍姍」，據網易新聞報導，張姍姍在中國註冊了35家核酸機構，與核子華曦關連密切，「哪裡有她的公司，哪裡就有疫情」，且幾乎都是剛註冊沒幾天就全員檢測。不少網民覺得奇怪，似乎張姍姍相關聯的公司和疫情暴發總能不期而遇；已有不少大V呼籲曝光張姍姍的身分。

有關張姍姍，網民猜測，一種可能只是個人頭，另一種是據企查查資料，張姍姍看來並非在全國註冊35家核酸機構，而是在與之相關的大部分核酸機構裡擔任「監事」，這些核酸機構的真正所有者另有其人。「張姍姍並不重要，重要的是她背後真正掌控人，為何總能如此精準的掌握疫情的發生，並很精準的承攬核酸檢測」。