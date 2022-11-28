「核子華曦」實控人3個月註冊16家核酸機構 全網急尋張姍姍
將核酸結果陰性錯錄為陽性，剛成立3個多月的檢測機構蘭州核子華曦實驗室惹議。其相關公司背後大股東實際控制人張核子被指今年密集在3個月內註冊16家「核子華曦」，高管「張姍姍」更與35核酸機構有關聯，「哪裡有張姍姍的公司，哪裡就有疫情」，背後疑有龐大利益，全網「急尋張姍姍」討說法。
據蘭州市衛健委25日發布的情況通報，蘭州市七里河區24日轉運陽性感染者時，發現個別健康碼顯示陰性。經核查，是蘭州核子華曦實驗室人員錯錄造成，暴露出蘭州核子華曦實驗室審核把關不到位，將依法對蘭州核子華曦實驗室予以嚴肅處理。
蘭州核子華曦實驗室頓時成為關注焦點，網傳涉事公司關聯企業西寧核子華曦醫學檢驗實驗室有限公司也參與了西寧市核酸檢測工作，但被西寧官方否認。不過這引來了許多媒體和網民的好奇，紛紛深挖涉事公司的背景。
第一財經報導，蘭州核子華曦醫學檢驗實驗室有限公司註冊於8月8日，西寧核子華曦醫學檢驗實驗室有限公司成立於11月12日，背後的唯一大股東都是深圳市核子基因科技有限公司，實際控制人為張核子，在中國共有30多家「核子華曦醫學檢驗實驗室有限公司」。
統計顯示，核子基因僅在今年就在多地註冊16家「核子華曦」，時間大多集中在近三個月。不僅有新註冊，核子基因還將兩家公司更名為「核子華曦」，並在經營範圍中增加「檢驗檢測服務」。
除了張核子，還有一個神祕人「張姍姍」，據網易新聞報導，張姍姍在中國註冊了35家核酸機構，與核子華曦關連密切，「哪裡有她的公司，哪裡就有疫情」，且幾乎都是剛註冊沒幾天就全員檢測。不少網民覺得奇怪，似乎張姍姍相關聯的公司和疫情暴發總能不期而遇；已有不少大V呼籲曝光張姍姍的身分。
有關張姍姍，網民猜測，一種可能只是個人頭，另一種是據企查查資料，張姍姍看來並非在全國註冊35家核酸機構，而是在與之相關的大部分核酸機構裡擔任「監事」，這些核酸機構的真正所有者另有其人。「張姍姍並不重要，重要的是她背後真正掌控人，為何總能如此精準的掌握疫情的發生，並很精準的承攬核酸檢測」。
據報導，核子華曦並非第一次出錯。2021年1月，河北隆堯縣31萬份核酸檢測樣本被送到濟南華曦醫學檢驗有限公司就發生未報3例陽性情形，深圳核子公司解釋是「上面催得緊，想先報上去再檢測」。此後，核子華曦基本上一兩個月就會有一個城市的實驗室開業，目前在中國擁有57個子公司，928名核心代理商，565家基因加盟小屋。
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