「這是層層加碼」…居家監測被裝門磁 前法官教科書式維權

黃先生並不認可安裝門磁。（取材自華商報）

一名前法官黃先生家的大門上被社區防疫 人員安裝了電子門磁，經過黃先生耐心地據理力爭，他與上門安裝電子門磁的社區工作人員的交涉堪稱「教科書式對話」，不僅安裝的門磁已被取走，他也被解除居家隔離，全程錄音視頻在網上引發關注。

華商報報導，「不能給我升級為居家隔離，這是加碼的，我們搞法律的人都知道，居家監測和居家隔離是不一樣的」。十天前，黃先生從低風險區廈門返家後，他的流調信息是3天居家健康監測，卻被當地升級為7天居家隔離，不得自行外出。

黃先生對社區工作人員表示，「居家隔離我沒看到文件」，「給我安門磁，我出了門就違法了。我要知道誰做出這個決定，是哪個部門做出的？」工作人員說不知道，只是執行上級給的管控政策。

黃先生說，「你能不能把上級領導的名字和電話提供我？我要找他們投訴，我認為這屬於層層加碼，未經我同意裝門磁」。工作人員回答，「您要申訴，都是您的權利，我敲了門，給您說了一聲」。

黃先生接著說，「那請不要啟用，因為我沒有簽名承諾。我這幾天不能出門，我吃喝拉撒怎麼解決？我要求和你們簽合同，保證提供一日三餐，如果突發疾病，要上門服務，給我派醫療救護車」，「你要給領導匯報一下，你碰到一個講法律的人了，我已經把這個投訴給市整治加碼工作專班了」。

由於黃先生合理合法維權，初步取得成功，「第二天就口頭通知我解除隔離了，門磁第二天就來取走了，門磁安裝後實際上就沒啟用過」。