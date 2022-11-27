輸入「奧特曼」也查得到…「鄭好辦」核酸報告出包

網友截圖信息。（取材自紅星新聞）

中國的核酸檢測 系統是否準確，近來引發不少民眾質疑。有網友在河南 鄭州市的「鄭好辦」隨意輸入「奧特曼」，竟也能顯示「奧特曼核酸陰性報告」；廣州某小區15人核酸結果為陽性，申請複檢之後11人為陰性，4人未檢出；湖南健康碼 「藍碼」則是存在一天就被罵爆取消。

來源：YouTube

綜合媒體報導，26日中午，大量網友反饋，河南鄭州市服務平台「鄭好辦」出現問題，只要在「核酸檢測結果查詢」處隨意輸入名字、身分證號就能出來核酸陰性報告。

疫情嚴重的廣州市，民眾冒雨排隊接受核酸檢測。（中新社）

截圖顯示，網友任意輸入「奧特曼」「白骨精」「喜洋洋」等名字，身分證欄處輸入任意數字，均能查詢近日的核酸陰性報告。

後有網友反饋，「鄭好辦」已恢復正常，並無法查詢出上述不存在人物的信息。

「鄭好辦」客服人員表示，此前已接到市民反饋上述問題，技術人員已及時處理，目前技術已升級，必須輸入正確的姓名和身分證號才能查詢到對應的信息。

此外，廣州某小區有居民投訴，24日早上，該小區業委會收到通知：小區內有15人核酸結果為陽性。對此，業委會感到非常詫異。後在居民強烈要求下，居委會申請對核酸結果顯示為陽性的15人進行複檢。當天除4人結果未出外，11人復檢結果全部為陰性。於是，小區居民就此事提出訴求，希望相關部門能徹底調查此次事件，並對相關核酸機構進行處罰。

廣州市衛健委副主任張屹表示，廣州監管部門已第一時間組織專項調查，確有違法違規行為的，將嚴肅處理、決不姑息。

網友曬出的截圖和視頻顯示，在「鄭好辦」的「核酸檢測結果查詢」姓名欄處輸入「奧特曼」，身分證欄處輸入任意非身分證號碼的數字，均能查詢出近日的核酸陰性報告。（視頻截圖）

另外，有身在湖南的居民表示自己的「湖南省居民健康碼」變為藍色。防疫相關工作人員表示，「藍碼」目前已取消，而對於外省入（返）湘人員，採用彈窗的形式進行政策提示。

奧特曼示意圖。（取材自澎湃新聞）

據湖南省疾控中心表示，設置藍碼是因為湖南省多地發生入（返）湘人員沒有落實落地檢措施引起疫情傳播，藍碼賦予外省入（返）湘人員自抵湘之日起5天內的人員，「湖南省居民健康碼」會賦藍碼（紅黃碼除外），並彈窗提示「入（返）湘人員未滿5天」。

長沙市疾控中心工作人員表示，「現在已經沒有藍碼了，但是從外地來長沙5天內不得進入餐飲超市等公共場所，並按時做核酸，住酒店什麼的是沒問題的」。