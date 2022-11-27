陌生男潛住4樓9個月 還自備電鍋煮飯 屋主不知

示意圖。（取材自鳳凰網／攝圖網）

四川萬源市一戶人家住在一戶四層樓房，不過四樓長期空置久未使用，結果一名偷盜成性的男子，看準頂樓沒人潛入住下，而這一住就是9個月沒被發現，

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綜合媒體報導，這戶女主人李曉萍，一家四口住在一棟四層自建房裡，一到二層是一家人主要的生活區，三層用作親戚朋友來玩的客房，四層則出租給附近工地的民工。農民工只租了一段時間就搬走，四層空了下來。

結果一名男子看準頂樓沒人，就偷偷住下；2020年5月一天，李曉萍頂樓的陽台曬被子，發現陌生男子在房間，李曉萍大吃一驚：「你是誰？」男子自稱是流浪漢，沒地方住，看到大門沒關，就自己上四樓借住了幾天，李曉萍報警將男子趕走。

沒想到幾天後，李曉萍再次在家裡與男子「偶遇」。這次李曉萍發現，男子腳上穿的白色運動鞋正是幾個月前孫子丟失的那雙。李曉萍和家人再次報警。警方調查這名男子叫朱文林，20歲出頭已因盜竊多次「進宮」。如果不是朱文林供述，李曉萍還不知道自己家竟被偷了好幾次，損失2800多元。更可怕的是，案發時，朱文林已經在李曉萍家四樓非法秘密居住了整整9個月。

警方在現場調查時，從朱文林居住的房間內發現了電飯煲 、電炒鍋、電壺、菜刀、菜板等。「在現場看到警察 搜出了菜刀，我們家人都感到特別後怕，冷汗都滴下來了。」李曉萍家人說，如果我們當時把他逼急了，他把刀拿出來，後果就不堪設想。

警方據報後將其逮捕，2020年9月2日被法院依盜竊罪、非法侵入住宅罪，共判處有期徒刑二年九個月，罰金8000元。