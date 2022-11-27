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模糊「24節氣」起源自中國 韓資護膚品牌致歉

中國新聞組／北京28日電
歐萊雅集團與南韓新羅酒店以及一家南韓私募基金公司合作，三方合資首次推出新品牌「Shihyo」，稱新品牌靈感源自「東方二十四節氣」惹議。（取材自觀察者網）
歐萊雅集團與南韓新羅酒店以及一家南韓私募基金公司合作，三方合資首次推出新品牌「Shihyo」，稱新品牌靈感源自「東方二十四節氣」惹議。（取材自觀察者網）

近日，歐萊雅集團與南韓新羅酒店等合資推出的一款護膚美容品牌「Shihyo」，新聞稿稱靈感是受「東方二十四節氣」的啟發而引發爭議，甚至遭到中國消費者抵制，歐萊雅中國就此事致歉。

觀察者網報導，這是歐萊雅首次合資推出新品牌，「Shihyo」發音對應的韓文詞彙意思是「時間的智慧」。該品牌聲稱，主打的專利成分名為「「Shihyo」24」，主要產品有24種安瓶、潔面乳、精華、面霜、洗髮水和護髮素。

有網友發現，韓聯社、首爾經濟日報等多家韓媒發布的新聞稿均稱，該品牌靈感源自「東方二十四節氣」，使用了每個節氣收穫的共二十四種自然原料，這些草藥來自南韓農民；在亞太零售資訊網「Inside Retail」等英文網站，相關新聞稿稱該品牌的靈感來自「二十四節氣的亞洲智慧」。

報導說，用「東方」和「亞洲」等形容模糊二十四節氣來自中國一事在社交平台引發了爭議。11月24日，微博出現話題「巴黎歐萊雅二十四節氣」，截至26日19時，話題總閱讀量超過749萬。

不少網友對此表達了不滿，隨著輿論發酵，11月25日下午，歐萊雅中國在微博稱，該公司十分熱愛並尊重中國悠久的歷史文化，對於南韓合資公司新品牌發布的新聞稿沒有準確表述二十四節氣起源於中國一事，該公司表示歉意。

「我們始終認為二十四節氣是源於中國的寶貴文化遺產，是中華民族傳統文化的重要組成部分，同時對其他亞洲文化也產生了重要的影響。」

不過，截至目前，韓媒網站的該品牌新聞稿中的相關措辭並未被修改。

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