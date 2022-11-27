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李鐵商業版圖關聯9企業 被爆在加州買豪宅

中國新聞組／北京27日電
李鐵遭調查後，他的商業版圖被熱議。（取材自直播吧）
李鐵遭調查後，他的商業版圖被熱議。（取材自直播吧）

李鐵遭調查後，他的商業版圖被熱議，共關聯9家企業，業務覆蓋足球產業各個環節。其實當初李鐵從國足下課，世預賽12強賽成績不佳並非主要原因，賽後口無遮攔以及在個人社交平台上違規帶貨才是導火索。

綜合媒體報導，李鐵的商業版圖有2大類，分別是代言品牌合作及經營工作關聯企業。

代言合作方面包括服裝品牌，李鐵在英超球隊愛華頓效力期間，成為服裝品牌李寧的足球系列產品代言人和專業足球產品的簽約球員，打造了「鐵系列」專屬球鞋。飲料品牌是健力寶，雙方關聯可以追溯到上世紀90年代的「健力寶青年隊」。2020年8月，李鐵再次造訪健力寶，隨後成為健力寶品牌星推官，推出了一款健力寶×李鐵聯名罐。茶葉品牌則是雨林古樹茶，合作始於2017年5月，該品牌還為其推出了專屬的「鐵餅」茶。

李鐵經營工作方面的關聯企業共有9家，其中6家為存續狀態，李鐵均持有股份。此外，李鐵組建的幼兒足球教育團隊，從2015年至今已覆蓋全中國15個省、67個城市，累計覆蓋幼兒園1028所、累計培訓幼兒足球學員近10萬名。2017年，李鐵在瀋陽建立8號足球公園。

不只商業版圖被詬病，媒體人冉雄飛在個人社交媒體上表示，李鐵早就在美國加州的一個富人區購置了豪宅，也把自己的孩子移民到這邊讀書，其實以他多年職業球員和職教的高收入，他是有這個實力和能力在國外置業的。「但是作為一個教練員，經常對外宣傳我們中國足球教練不比別人差，宣傳愛國情懷的教練，在世界盃打壓歸化球員（就不太合適）。」

足球 加州 教育

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