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李鐵被查／「挖起蘿蔔帶出泥」 足壇反腐打響第一槍

中國新聞組／北京27日電
中國國家男子足球隊原主教練李鐵（左）涉嫌嚴重違法，目前正接受調查。(新華社)
中國國家男子足球隊原主教練李鐵（左）涉嫌嚴重違法，目前正接受調查。(新華社)

在卡達世界盃進行當下，「李鐵被查」這一消息讓中國足壇反腐再度重回大眾視野。媒體紛紛評論稱，期待李鐵被查成為中國足球觸底反彈的契機。

中新網對李鐵事件進行批判，希望還給中國足球一片清白的環境，「對於李鐵，除了唏噓我們更期待有關方面徹查相關案件和責任人，『挖起蘿蔔帶出泥』，讓中國足球環境更加清朗，讓違法違紀行為無處藏身。中國足球成績不振，多年以來頗受詬病，而足球行業匯聚公眾關注和國民期待，更需要健康的發展生態。」

「身為國足主帥，有過硬的職業倫理跟有過人的執教能力一樣，都不可或缺。可現在看，這次李鐵因涉嫌嚴重違法被查，就是法律法規對其職業倫理掉線的回應。」澎湃新聞點評表示，在中國足協明確以零容忍態度嚴打足球領域「假賭黑」行為的背景下，不要懷有僥倖之心。打響足壇反腐的這一槍，顯然有助於以儆效尤。「希望李鐵是最後一個『帶病者』，如果不是，也希望能拔出蘿蔔帶出泥，還中國足球以純粹。」

另外，李鐵被查消息傳出後，業內人士紛紛預測，距離2009年中國足壇「反賭掃黑」風暴已有13年，接下來或將掀起新的「反賭掃黑」風暴。

8月17日，中國足協發布通知，強調將建立賽風賽紀黑名單制度，嚴厲打擊「假賭黑」行為。香港文匯報報導，自該通知發布以來，截至目前，中國足協已通報近30條運動員、足球俱樂部等違規違紀的處罰決定。包括北京、上海、廣州、深圳、青島、天津、遼寧等多個省份的足球俱樂部，以及武卡諾維奇、范博健、彭浩、艾柯黛·艾力等數十名足球運動員。

足球 風暴 運動員

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